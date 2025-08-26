Soldados rusos avanzan en la región ucraniana de Dnipró

KIEV, 26 ago (Reuters) - Rusia ha capturado dos pueblos en la región de Dnipró, en el sureste de Ucrania, según confirmaron el martes investigadores ucranianos de fuentes abiertas, mientras las soldados del Kremlin presionan con una ofensiva en un contexto de estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

El ejército ucraniano, superado en número de efectivos y armamento, ha tenido dificultades para defenderse de los continuos avances rusos en gran parte del este, mientras Moscú aumenta la presión sobre Kiev para que ceda territorio en cualquier intermediación de paz.

El ejército ruso ocupa ahora las aldeas de Zaporizke y Novoheorhiivka, según DeepState, un grupo que sigue la evolución del campo de batalla. El Ministerio de Defensa de Moscú había informado previamente de la captura de ambos pueblos.

El ejército ucraniano tachó el martes de falsas las informaciones según las cuales los soldados rusos habían ocupado las aldeas.

"Los rusos han entrado (allí) y están tratando de establecer un punto de apoyo", dijo a Reuters el portavoz militar ucraniano Viktor Trehubov, refiriéndose a Zaporizke y Novoheorhiivka. "Nuestras fuerzas están luchando para mantener sus posiciones".

El ejército ruso dijo en julio que había tomado su primer pueblo en Dnipropetrovsk, que no está entre las cinco regiones ucranianas que Rusia ha reclamado como territorio propio.

El mapa de DeepState muestra al menos otros dos pueblos de Dnipropetrovsk ocupados o escenario de combates, zonas comparativamente minúsculas en la región de más de 31.000 kilómetros cuadrados.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había restado importancia a la ofensiva rusa en la región, describiéndola el mes pasado como una "victoria mediática". (Reporte de Dan Peleschuk y Yuliia Dysa; Editado en Español por Manuel Farías)