Soldados soviéticos y restos del Muro. Cuando la NFL visitó Berlín al final de la Guerra Fría

DUESSELDORF, Alemania (AP) — Cuando avistó a un grupo de soldados soviéticos en la calle en Berlín Oriental, Irv Pankey tuvo una idea.

El lineman de los Rams de Los Ángeles quería un sombrero de piel y ofreció a cambio una gorra con la marca de la NFL.

"El tipo, fue genial con eso, y el resto es historia", expresó Pankey.

Pankey todavía tiene el sombrero y trozos del Muro de Berlín que ahora son "todo polvo", le dijo a LA NACION antes del primer partido de temporada regular de la NFL en Berlín el próximo domingo.

Pankey estuvo allí en 1990 para un partido de pretemporada entre sus Rams y los Chiefs de Kansas City hacia el final de la Guerra Fría, que sigue siendo uno de los partidos de exhibición más extraños y significativos en la historia de la liga.

Fue el primer partido de la NFL de cualquier tipo en Europa continental y un notable éxito para Roger Goodell, quien entonces tenía solo 31 años y estaba a años de convertirse en comisionado de la NFL. Hoy en día, los partidos de la NFL están entre los eventos deportivos más vistos en Alemania y los jugadores nacidos en Alemania ya no son una rareza en las listas de universidades y ligas de Estados Unidos.

Un punto de inflexión en la historia

Para cuando los Rams y los Chiefs llegaron a Berlín Occidental en agosto de 1990, habían pasado nueve meses desde la caída del Muro de Berlín. Las primeras elecciones libres de Alemania Oriental habían allanado el camino para la reunificación, que entró en vigor dos meses después del partido.

En las calles de Berlín, las divisiones entre Este y Oeste se diluían. Los jugadores de la NFL asomaron la cabeza por un agujero en el muro y se mezclaron con locales y soldados de los ejércitos de Estados Unidos, británico y soviético durante su estancia. Pankey fue reconocido en la calle por un amigo de su antiguo dormitorio universitario, ahora en el ejército.

"Fue genial ir a jugar allí, ser los primeros dos equipos en hacerlo, había mucha emoción alrededor", comentó. "Solo caminar por allí, era vibrante".

Hubo más historia en el Estadio Olímpico, el lugar donde Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 organizados por los nazis. Los equipos de televisión pasaron cables de cámara a través de una caja que una vez estuvo reservada para Adolf Hitler.

La multitud incluía miembros del ejército estadounidense, curiosos locales y la mayor estrella deportiva de Alemania Oriental: la patinadora artística Katarina Witt, una bicampeona olímpica.

La acción en el campo fue menos memorable. El redactor de AP en el partido calificó la victoria de los Rams por 19-3 como "desprolija" y cuestionó si la NFL debería haberse quedado en casa.

Llevando la NFL al mundo

El joven Goodell organizó el partido de Berlín de 1990 mientras se desempeñaba como director de desarrollo internacional de la NFL.

Los "fantásticos" fanáticos alemanes dejaron una impresión duradera, recordó en una reunión con fanáticos en Múnich el año pasado.

"El muro acababa de caer en Berlín, así que fui allí la semana después de que eso sucediera, y el verano siguiente tuvimos a los Rams y los Chiefs en Berlín y en el Estadio Olímpico", dijo Goodell. "Fue uno de mis eventos favoritos".

La NFL tenía grandes planes internacionales en 1990, cuando el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos aún estaba a 15 años de distancia. Resultaron ser diferentes.

En Berlín, el entonces comisionado Paul Tagliabue estaba hablando de planes "realistas" para franquicias en Inglaterra y Canadá para el año 2000 y un partido de pretemporada en 1991 en la Unión Soviética. ¿Un obstáculo? Encontrar hoteles soviéticos que pudieran alimentar a docenas de jugadores con apetitos del tamaño de la NFL.

Nunca sucedió, y para finales de 1991, la Unión Soviética ya no existía.

En lugar de Berlín, la liga había planeado jugar en Frankfurt, donde las bases militares estadounidenses cercanas garantizarían un lleno total. La NFL cambió a Berlín como "una forma de celebrar la libertad que llegó a Europa Central en el último año", dijo Tagliabue al diario LA NACION.

Tagliabue tenía una conexión personal con la ola de protestas prodemocráticas. Su hermano John, periodista del New York Times, fue herido de bala mientras informaba en Rumania un año antes, cuando los revolucionarios se enfrentaron con los intransigentes del régimen.

La liga tardó en definir su estrategia en Europa. La NFL celebró partidos de pretemporada anuales en Berlín hasta 1994 antes de cambiar el enfoque a una liga de desarrollo, NFL Europa, que se disolvió en 2007.

Cuando la NFL finalmente montó un partido de temporada regular en Alemania en 2022, Tom Brady recibió una recepción estruendosa en Múnich. La liga ha regresado cada año desde entonces, y su calendario internacional ha seguido creciendo. Los Colts de Indianápolis y los Falcons de Atlanta jugarán uno de los siete partidos en el calendario internacional de la NFL este año —una cifra récord— cuando se enfrenten el domingo.

Difundiendo el mensaje

El amor de Alemania por el fútbol americano comenzó con las bases militares estadounidenses, pero se extendió desde allí. Para 1990, la escena local de fútbol americano amateur estaba lo suficientemente establecida como para que los jugadores de Berlín se unieran a los Rams y los Chiefs para una clínica.

Claudius Ladewig, con el casco de un equipo de Berlín, recibió lecciones de Jerry Gray, cornerback de los Rams y ahora asistente en el cuerpo técnico de los Rams.

Ladewig y sus compañeros conocían lo básico, pero apreciaron aprender los "detalles" del juego de Gray y otros jugadores de la NFL. El partido en el Estadio Olímpico también fue una gran inspiración.

"Creo que ya había mucha gente en Berlín a la que le gustaba el fútbol americano, pero obviamente nunca había visto un partido de la NFL en vivo", dijo Ladewig a la AP. "Era imposible para nosotros permitirnos volar a Estados Unidos para ver un partido de la NFL y eso hizo que esto fuera algo muy especial".

Berlín tenía una escena de fútbol americano amateur entusiasta que tenía sus orígenes con el ejército estadounidense, pero que para entonces ya estaba creciendo orgánicamente como un deporte alemán. La liga alemana incluso tenía un límite en el número de jugadores estadounidenses en cada nómina para evitar que los expatriados estadounidenses tomaran el control.

En las décadas desde entonces, Alemania se ha convertido en un mercado próspero para la NFL y una fuente de talento para la liga y las universidades estadounidenses.

La NFL jugó su último partido de pretemporada en Berlín en 1994. Ha sido una larga espera desde entonces para Ladewig y sus compañeros fanáticos del fútbol americano en la ciudad.

"Pensé que era algo penoso dejar que Berlín durmiera tanto tiempo", dijo Ladewig.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes