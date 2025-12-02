Soldados ucranianos escépticos sobre plan de paz; dicen que Ucrania debe fortalecerse

REGIÓN DE DNIPROPETROVSK, Ucrania (AP) — Moviéndose entre sótanos húmedos y refugios embarrados para defenderse de los constantes ataques rusos, los exhaustos soldados ucranianos dicen que su motivación se fortalece al saber que están luchando por una causa superior: la defensa de su patria.

Pero mientras los negociadores intentan concretar un acuerdo de paz, las tropas también creen que Rusia sigue decidida a conquistar Ucrania, ya sea ahora o con un nuevo ejército en unos años, sin importar el tipo de acuerdo que se alcance.

Y también dicen que Kiev debe mantener un ejército considerable para proteger la línea de frente que ahora tiene casi 1.300 kilómetros (800 millas).

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania son ahora la principal barrera entre la vida pacífica de civiles ucranianos y nuestro vecino agresivo", afirmó un artillero de 40 años que habló con The Associated Press cerca de la frontera entre las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk. Se identificó solo por su apodo de "Kelt", de acuerdo con el protocolo militar, y con la condición de que no se revele su ubicación exacta.

Los soldados expresaron fuertes dudas de que se pueda confiar en que Moscú cumpla con cualquier acuerdo de paz. Sin garantías de seguridad sustanciales, como la membresía de Ucrania en la OTAN, ellos y los analistas militares creen que una nueva invasión rusa con tropas y equipo renovados es inevitable.

Amenazas rusas futuras

Desde una trinchera oscura con paredes de barro, donde se refugiaba para evitar los zumbidos de los drones enemigos, Kelt teme que cualquier paz sea efímera.

"Esta tregua será a corto plazo, para restaurar las fuerzas de Rusia, durante unos tres o cinco años, y volverán", declaró el ex vendedor de muebles de Kiev mientras el sonido de la artillería retumbaba a su alrededor.

Serhii Filimonov, el comandante del batallón Da Vinci Wolves, se preocupaba de que un acuerdo le dará a Rusia todo lo que necesita para atacar de nuevo.

"Creo que sería bueno para los rusos: terminar la guerra, eliminar las sanciones, prepararse para una nueva guerra y atacar de nuevo", expresó. "No creo que pueda haber paz antes de que Rusia sea destruida, o al menos que cambie el liderazgo".

Ucrania tiene escasez de personal

Filimonov describió cómo las tropas rusas habían entrado brevemente en la ciudad oriental de Pokrovsk, un centro logístico clave en la región de Donetsk, pero fueron expulsadas. Su brigada había logrado mantener su tramo de la línea defensiva, pero a menudo eran defraudados por unidades vecinas llenas de reclutas inexpertos.

El Kremlin el lunes se jactó de que las tropas rusas capturaron la ciudad después de más de un año de combates, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en París que la lucha aún continúa.

Un avance importante de las fuerzas rusas dependerá de la capacidad de Ucrania para aumentar y mantener su número de tropas, explicó el analista militar estadounidense y académico Rob Lee.

"Ucrania carece de mano de obra, carece de reservas", manifestó. "Todo lo que se necesita es que una brigada ucraniana realmente tenga dificultades, y entonces Rusia puede avanzar".

Taras Chmut, un experto militar ucraniano y recaudador de fondos, dijo a la emisora pública Suspilne el viernes que muchos batallones en el frente están compuestos por solo 20 combatientes, en lugar de los habituales 400-800.

Aunque Ucrania puede estar movilizando hasta 30.000 reclutas por mes, muchos de ellos encuentran una forma de evitar servir o resultan no aptos para reemplazar a las tropas de primera línea.

Se mantienen los sitios clave

No obstante, las fuerzas ucranianas están logrando mantener su posición en lugares como Pokrovsk, así como en Kupiansk y Vovchansk en la región de Járkiv, dos sitios en el frente que Rusia ha estado tratando de capturar durante más de un año, indicó Yurii Fedorenko, comandante de la Brigada UAV Achilles que está luchando en el área.

Rusia ha enviado decenas de miles de soldados a las ciudades, señaló, destacando que su fracaso para capturarlas "atestigua la alta motivación y resistencia del ejército ucraniano".

El presidente ruso Vladímir Putin señaló la semana pasada que los combates no se detendrán a menos que Ucrania se retire de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, las cuatro provincias que Moscú anexó ilegalmente en septiembre de 2022. Las tropas rusas ocupan solo la mitad de Zaporiyia y Jersón, y dos tercios de Donetsk.

El borrador de un plan de paz entre Estados Unidos y Rusia estipula que el ejército de Ucrania debía ser limitado y que las fuerzas de Kiev debían retirarse efectivamente del resto de la región de Donetsk. Zelenskyy ha dicho desde entonces que una versión revisada posteriormente podría ser "viable", pero no está claro qué incluirá el documento final.

Lee, quien visita regularmente el frente, apuntó que Rusia está avanzando a un ritmo más rápido en 2025 que el año anterior, pero no es un hecho que Moscú capture el tercio restante de la región de Donetsk en 2026.

"Dondequiera que Rusia avanza, Ucrania prioriza las defensas (y) pueden resistir durante mucho tiempo, pero (luego) Rusia avanza en otras direcciones", sostuvo Lee, describiendo el progreso de Moscú a través de Donetsk al empujar simultáneamente en múltiples direcciones.

Ucrania aún necesitará ayuda occidental

Desde su trinchera embarrada, Kelt ridiculizó la propuesta de reducir el tamaño del ejército de Ucrania, diciendo que equivalía a facilitarle a Rusia "matarte" más tarde en lugar de ahora.

Pero mantener un ejército del tamaño actual de Ucrania, de poco más de un millón de soldados, sería casi imposible sin el apoyo continuo de Occidente. Desde que comenzó la guerra en 2022, Ucrania ha gastado casi todos sus ingresos fiscales en alimentar, vestir, alojar y armar a su ejército. El resto de sus gastos -- para atención médica, programas sociales, educación, pensiones y energía -- han sido financiados por subvenciones y préstamos occidentales.

La Unión Europea asignó 50.000 millones de dólares en ayuda de 2024 a 2027 como parte del Programa de Facilidades para Ucrania, pero Kiev necesitará 83.400 millones para el ejército y 52.000 millones para el resto de los gastos estatales para 2026 y 2027, aseguró Glib Buriak, profesor asociado de economía en la Universidad Concordia Ucraniano-Estadounidense.

Las finanzas futuras de Ucrania, incluida su capacidad para mantener un ejército, dependen de lo que incluya el plan de paz respecto a los activos congelados de Rusia, aseveró Buriak, señalando el riesgo de una caída en la ayuda si la guerra termina.

"Cómo se gestionen determinará la situación financiera de Ucrania en los próximos años", afirmó.

Yehor Konovalov contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.