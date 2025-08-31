Solicitud de ayuda financiera ya está abierta para número limitado de alumnos en EEUU

NUEVA YORK (AP) — La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes en el año escolar 2026-27 en Estados Unidos se ha abierto para un número limitado de alumnos como parte de una prueba beta, según informa el Departamento de Educación.

El departamento está implementando dos fases de prueba beta antes de que la solicitud esté completamente disponible para todos en octubre. Al principio, el formulario FAFSA (siglas en inglés de la solicitud gratuita) estará disponible para un pequeño número de estudiantes y familias, seleccionados a través de asociaciones existentes con organizaciones comunitarias y escuelas.

“Estamos utilizando este tiempo para monitorear un número limitado de solicitudes de la FAFSA con el fin de asegurar que nuestros sistemas funcionen según se espera”, indicó el departamento recientemente.

En septiembre, los estudiantes podrán solicitar participar en la segunda fase de la prueba beta. La participación será limitada, por lo que no todos serán aceptados, señaló el Departamento de Educación.

Esto es lo que es recomendable saber.

¿Cómo funciona la FAFSA?

La FAFSA es una solicitud gubernamental gratuita que utiliza la información financiera de los estudiantes y sus familias para determinar si pueden obtener ayuda financiera del gobierno federal para pagar la universidad.

La solicitud enviará la información financiera de un estudiante a las escuelas a las que está interesado en asistir. La cantidad de ayuda económica que un alumno recibe depende de cada institución.

La solicitud también se utiliza con el fin de determinar la elegibilidad para otros programas federales de ayuda estudiantil, tales como el apoyo a estudiantes que trabajan y préstamos, así como ayuda estatal y escolar. En ocasiones, las becas privadas basadas en méritos también requieren información de la FAFSA para determinar si un alumno cumple con los requisitos.

¿Cuándo estará disponible la FAFSA 2026-2027?

El formulario FAFSA 2026-27 estará disponible para todos a partir del 1 de octubre. La fecha límite para presentarlo es el 30 de junio de 2026.

¿Cómo puedo prepararme para llenar el formulario FAFSA?

Los estudiantes pueden comenzar a prepararse para completar la FAFSA ahora, de forma que puedan llenarla en cuanto esté disponible.

El primer paso en el proceso es crear una cuenta en el sitio web studentaid.gov y reunir los siguientes documentos:

—Número de Seguro Social

—Número de licencia de conducir

—Número de registro de extranjero, si no se es ciudadano de Estados Unidos

—Declaraciones de impuestos federales sobre la renta, formularios W-2 de reporte de ingresos e impuestos retenidos, y otros registros de ingresos obtenidos

—Estados de cuenta bancarios y registros de inversiones

—Registros de ingresos no gravados

¿Quién debe completar la FAFSA?

Cualquiera que planee asistir a la universidad el próximo año debería completar el formulario. Tanto los estudiantes universitarios de primer año como los alumnos que regresan pueden solicitar la FAFSA.

Los estudiantes y los padres pueden usar el estimador de ayuda estudiantil federal para obtener una aproximación temprana de a cuánto ascenderá su paquete financiero.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.