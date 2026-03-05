Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU se mantienen sin cambios

WASHINGTON (AP) — La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada no varió respecto de la semana anterior, una señal de que los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos.

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos para la semana que terminó el 28 de febrero igualaron las 213.000 de la semana previa, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Analistas consultados por la firma de datos FactSet pronosticaron 215.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y son casi un termómetro en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El mes pasado, el Departamento de Trabajo informó que los empleadores en Estados Unidos sumaron 130.000 puestos de trabajo en enero, una cifra sorprendentemente sólida, y que la tasa de desempleo bajó a 4,3% con respecto al 4,4% anterior. Sin embargo, en revisiones del gobierno, las nóminas de Estados Unidos de 2024-2025 se redujeron en cientos de miles de puestos, lo que redujo a apenas 181.000 la cantidad de empleos creados el año pasado. Eso equivale a cerca de un tercio de los 584.000 que se habían informado previamente y es el dato más débil desde 2020, el año de la pandemia.

El gobierno publicará el viernes los datos de empleo de febrero.

Si bien, durante los últimos años, los despidos semanales se han mantenido en un rango históricamente bajo, principalmente entre 200.000 y 250.000, en las últimas semanas, varias empresas de alto perfil han anunciado recortes de personal, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post.

El Departamento de Trabajo también informó recientemente que las vacantes de empleo cayeron en diciembre al nivel más bajo en más de cinco años.

Por ahora, el mercado laboral de Estados Unidos parece estancado en lo que los economistas llaman un estado de “pocas contrataciones y pocos despidos”, que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, pero ha hecho que quienes están sin trabajo tengan dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Los datos del último año han mostrado, en términos generales, un mercado laboral en el que la contratación se ha desacelerado claramente, lastrada por la incertidumbre avivada por los aranceles del presidente Donald Trump y por los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impulsó en 2022 y 2023 para contener un repunte de la inflación provocado por la pandemia.

Los economistas están divididos sobre si el aumento del empleo en enero, que fue mayor de lo esperado, es un hecho aislado o posiblemente la primera señal de una recuperación del mercado laboral, lo que podría hacer que la Reserva Federal retrase aún más los nuevos recortes de su tasa de interés de referencia.

Algunos funcionarios de la Fed han sostenido específicamente que la débil contratación del año pasado muestra que los costos de endeudamiento frenan el crecimiento y desalientan la expansión de las empresas. Un repunte sostenido de la contratación podría debilitar esa teoría.

En el informe publicado el jueves por el Departamento de Trabajo se muestra que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de ayuda por desempleo, que suaviza parte de las subidas y bajadas semanales, cayó en 4.750, hasta alcanzar 215.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo en la semana previa, que terminó el 21 de febrero, se disparó en 46.000, alcanzado 1,87 millones, informó el gobierno.

