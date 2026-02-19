Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU caen más de lo esperado

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

El número de estadounidenses que solicitó nuevas prestaciones por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con la estabilización del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de pedidos de ayuda por desempleo estatales bajaron 23.000, a una cifra desestacionalizada de 206.000 durante la semana que finalizó el 14 de febrero, informó el jueves el Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters proyectaban 225.000 solicitudes para la última semana. El descenso de la semana pasada supuso una caída significativa de las solicitudes, ya que estas habían aumentado hasta alcanzar las 232.000 a finales de enero.

Las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los días 27 y 28 de enero, publicadas el miércoles, mostraron que "la gran mayoría de los participantes consideró que las condiciones del mercado laboral habían mostrado algunos signos de estabilización". Aun así, seguía habiendo preocupación por los riesgos a la baja para el mercado laboral.

Las minutas también señalaron que algunos responsables monetarios "señalaron la posibilidad de que una nueva caída de la demanda de mano de obra pudiera empujar al alza la tasa de desempleo en un entorno de baja contratación, o que la concentración de la creación de empleo en unos pocos sectores menos sensibles al ciclo pudiera indicar una mayor vulnerabilidad del mercado laboral en general".

Los datos sobre las solicitudes de subsidio de desempleo abarcaron la semana en la que el Gobierno encuestó a los empleadores para la parte del informe de empleo de febrero relativa a creación de puestos de trabajo. El crecimiento del empleo se aceleró en enero, aunque casi todo el aumento procedió del sector de la asistencia sanitaria y social.

Las autoridades monetarias y los economistas dicen que las políticas de inmigración están limitando el crecimiento del empleo. La persistente incertidumbre sobre los aranceles a las importaciones siguió lastrando la contratación, mientras que la inteligencia artificial también añadía otro factor de cautela, según los economistas.

El número de personas que recibían prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó 17.000, a un nivel desestacionalizado de 1,869 millones, durante la semana que finalizó el 7 de febrero, según el informe de solicitudes.

Las denominadas solicitudes continuas sugieren que los trabajadores despedidos estaban teniendo dificultades para encontrar nuevos puestos de trabajo.

La duración promedio del desempleo se encuentra cerca de los máximos de los últimos cuatro años. La falta de contratación ha afectado significativamente a los recién graduados universitarios que, al no tener experiencia laboral o tenerla limitada, no pueden solicitar prestaciones por desempleo y no aparecen en los datos de solicitudes. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)