Solicitudes del seguro por desempleo en EE. UU. suben ligeramente

WASHINGTON (AP) — El número de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero los despidos en Estados Unidos siguen siendo históricamente bajos a pesar de las señales de desaceleración.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 17 de enero aumentaron en 1.000, alcanzando las 200.000, frente a las 199.000 de la semana anterior, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban 207.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes se consideran un indicador de los despidos y son una muestra casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El gobierno informó a principios de este mes que la contratación se mantuvo lenta en diciembre, cerrando un año de débiles aumentos en el empleo.

Los patrones añadieron solo 50.000 empleos el mes pasado, casi sin cambios respecto de una cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre, dijo el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo bajó al 4,4%, su primer descenso desde junio, desde el 4,5% en noviembre, una cifra también revisada a la baja.

El departamento también informó recientemente que las empresas publicaron muchos menos empleos en noviembre que el mes anterior, una señal de que los empleadores aún no están aumentando la contratación, incluso cuando el crecimiento ha repuntado.

Las empresas y agencias gubernamentales publicaron 7,1 millones de vacantes a finales de noviembre, frente a los 7,4 millones de octubre. Los despidos también disminuyeron, ya que las empresas parecen estar reteniendo a los trabajadores, aunque son reacias a añadir personal, una tendencia que los economistas denominan “baja contratación, baja rotación”.

Los datos recientes del gobierno han revelado un mercado laboral en el que la contratación claramente ha perdido impulso, obstaculizado por la incertidumbre generada por los aranceles del presidente Donald Trump y los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Fed implementó en 2022 y 2023 para frenar un aumento de la inflación inducida por la pandemia.

En un intento por estabilizar un mercado laboral en desaceleración, la Reserva Federal recortó el mes pasado su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, su tercer recorte consecutivo. Los funcionarios de la Fed se reunirán nuevamente la próxima semana, y la mayoría de los analistas esperan que los funcionarios del banco central mantengan la tasa sin cambios.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los miembros del comité están cada vez más preocupados de que el mercado laboral sea incluso más débil de lo que parece. Powell sugirió que las cifras recientes de empleo podrían revisarse a la baja en hasta 60.000, lo que significaría que los empleadores en realidad han estado eliminando un promedio de unos 25.000 empleos al mes desde la primavera, cuando la administración Trump implementó sus amplios impuestos a las importaciones.

Las empresas que han anunciado recientemente recortes de empleo incluyen UPS, General Motors, Amazon y Verizon.

El informe del jueves del Departamento de Trabajo también mostró que el promedio de cuatro semanas de las solicitudes del seguro de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad de semana a semana, cayó en 3.750 a 201.500.

El número total de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo para la semana que terminó el 10 de enero disminuyó en 26.000 a 1,85 millones, dijo el gobierno.

