Solicitudes semanales de subsidio de desempleo bajan en EEUU; aumentan peticiones continuadas

WASHINGTON, 20 nov (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo descendió la semana pasada, pero cada vez son más los desempleados que luchan por encontrar nuevas oportunidades en medio de la debilidad de la contratación.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 8.000, hasta una cifra desestacionalizada de 220.000, en la semana finalizada el 15 de noviembre, según informó el jueves el Departamento del Trabajo.

El órgano reanudó la publicación del informe semanal de solicitudes de subsidio de desempleo tras 43 días de cierre del gobierno. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 230.000 solicitudes para la última semana.

Los datos de solicitudes cubrieron el periodo durante el cual el Gobierno habría encuestado a los establecimientos comerciales para las nóminas no agrícolas de noviembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales dijo el miércoles que el período de recopilación de datos para las encuestas de establecimientos y hogares se ampliaría, y se añadiría tiempo de procesamiento adicional. La oficina canceló el informe de empleo de octubre porque el cierre más largo de la historia impidió la recogida de datos para la encuesta de hogares, a partir de la cual se calcula la tasa de desempleo.

Los datos de las nóminas no agrícolas de octubre se publicarán junto con el informe de empleo de noviembre, el 16 de diciembre. La tasa de desempleo de octubre nunca se conocerá.

El número de personas que recibieron subsidios de desempleo tras una primera semana de ayuda, un indicador aproximado de la contratación, aumentó en 28.000, hasta un total desestacionalizado de 1,974 millones, durante la semana que finalizó el 8 de noviembre, según mostró el informe de solicitudes. (Reporte de Lucia Mutikani; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)