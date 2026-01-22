Solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE. UU. aumentan levemente

WASHINGTON, 22 ene (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó menos de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral mantuvo un ritmo estable de crecimiento del empleo en enero

Según informó el jueves el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 1.000, a una cifra desestacionalizada de 200.000, en la semana finalizada el 17 de enero. Los economistas consultados por Reuters esperaban 210.000 pedidos para la última semana. Las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales en torno a las fiestas navideñas y el cambio de año han hecho que las solicitudes fueran erráticas en las últimas semanas. No obstante, a través de la volatilidad, el mercado laboral se ha mantenido en lo que economistas y responsables de política llaman un estado de "pocos contratos, pocos despidos"

Los economistas dicen que las agresivas políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump han reducido tanto la demanda como la oferta de trabajadores. Las empresas tampoco están seguras de sus necesidades de personal y están invirtiendo mucho en inteligencia artificial, lo que limita las contrataciones. Los datos cubrieron el período durante el cual el Gobierno encuestó a los empleadores para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de enero. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 puestos de trabajo en diciembre, aproximadamente en línea con la media mensual de 2025

Es probable que la revisión anual de referencia de las nóminas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que se publicará con el informe de empleo de enero el mes que viene, muestre la pérdida de impulso iniciada en 2024. La BLS calcula que en los 12 meses hasta marzo se crearon unos 911.000 puestos de trabajo menos de lo previamente informado

Se ha achacado este exceso al modelo nacimiento-muerte, utilizado por la BLS para estimar cuántos puestos de trabajo se ganaron o perdieron debido a la apertura o cierre de empresas en un mes determinado. A partir del informe de enero, la BLS cambiará el modelo, incorporando cada mes información actual de la muestra

El número de personas que recibieron prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, descendió en 26.000, para alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 1,849 millones en la semana finalizada el 10 de enero, según el reporte

