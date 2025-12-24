Solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE. UU. caen de forma inesperada

WASHINGTON, 24 dic (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo descendió de forma inesperada la semana pasada, pero es probable que la tasa de desempleo se haya mantenido elevada en diciembre, en medio de la atonía de la contratación.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 10.000, a una cifra desestacionalizada de 214.000, en la semana que finalizó el 20 de diciembre. Economistas encuestados por Reuters habían previsto 224.000 pedidos. El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Navidad.

Las solicitudes han sido volátiles en las últimas semanas debido a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales antes de las festividades navideñas. El mercado laboral sigue bloqueado en lo que los economistas y las autoridades monetarias describen como un modo de "no contratar, no despedir".

Aunque la economía sigue resistiendo, y el Producto Interno Bruto aumentó en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en dos años, el mercado laboral está prácticamente estancado. Según los economistas, la oferta y la demanda de mano de obra se han visto afectadas por los aranceles a la importación y las medidas contra la inmigración.

El número de personas que reciben subsidios de desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 38.000, a 1,923 millones ajustados estacionalmente, durante la semana que finalizó el 13 de diciembre, según mostró el informe de solicitudes.

Las denominadas solicitudes continuadas cubrieron el periodo durante el cual el Gobierno encuestó a los hogares para conocer la tasa de desempleo de diciembre.

El aumento de las solicitudes continuas coincidió con una encuesta realizada el martes por The Conference Board, según la cual la percepción del mercado laboral por parte de los consumidores se deterioró este mes hasta niveles observados por última vez a principios de 2021.

En noviembre, la tasa de desempleo aumentó al 4,6%, su máximo en cuatro años, aunque parte del aumento se debió a factores técnicos relacionados con el cierre del Gobierno, que duró 43 días e impidió la recopilación de datos para la tasa de desempleo de octubre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)