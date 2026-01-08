Solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EEUU aumentan ligeramente

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó moderadamente la semana pasada, lo que sugiere que los despidos fueron relativamente bajos a finales de 2025, aunque la demanda de mano de obra siguió siendo floja.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 8000, hasta una cifra desestacionalizada de 208.000, en la semana finalizada el 27 de diciembre, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían previsto 210.000 solicitudes para la última semana.

En las últimas semanas, las solicitudes de subsidio de desempleo han sido irregulares debido a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales propias de las fiestas de fin de año. A pesar de la volatilidad, los despidos se han mantenido en niveles históricamente bajos.

Los empleadores se han mostrado reacios a aumentar la plantilla en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles y la creciente popularidad de la inteligencia artificial, pero no han realizado despidos masivos de trabajadores, manteniendo el mercado laboral en un estado de parálisis.

Según otro informe de la empresa de recolocación Challenger, Gray & Christmas, los despidos anunciados por las empresas estadounidenses aumentaron un 58% en 2025, hasta un máximo de cinco años de 1.206.000, pero el recorte de gastos por parte del Gobierno federal y las empresas tecnológicas representó la mayor parte de las reducciones previstas.

"La tecnología ha pivotado hacia el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial mucho más rápido que cualquier otro sector", dijo Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas. "Esto, unido al exceso de contratación de la última década, ha creado una ola de pérdida de empleo en el sector".

Los planes de contratación cayeron un 34% hasta 507.647 el año pasado, el nivel más bajo desde 2010. La escasa contratación significa que más desempleados están experimentando largas temporadas sin trabajo.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo después de una semana inicial de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, aumentó en 56.000 hasta una cifra desestacionalizada de 1.914.000 durante la semana finalizada el 20 de diciembre, según el informe de solicitudes.

El Gobierno informó el miércoles de que las ofertas de empleo cayeron a su nivel más bajo en 14 meses en noviembre. En noviembre se registraron 0,91 vacantes por cada desempleado, el nivel más bajo desde marzo de 2021, frente a las 0,97 de octubre.

Los datos sobre solicitudes de empleo no influyen en el informe de empleo de diciembre, que se publicará el viernes.

Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras subir en 64.000 en noviembre, según predijo una encuesta de Reuters entre economistas. Pero la atención se centrará probablemente en la tasa de desempleo, que se estima ha descendido al 4,5% tras acelerarse en noviembre hasta el 4,6%, su nivel más alto en cuatro años.

La tasa de desempleo de noviembre se vio parcialmente distorsionada por el cierre de 43 días del Gobierno federal, que también impidió la recopilación de datos sobre los hogares para octubre. La tasa de desempleo de octubre no se publicó por primera vez desde que el Gobierno empezó a seguir la serie en 1948.

(Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)