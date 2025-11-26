Solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen en un mercado laboral estable

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó la semana pasada, lo que apunta a que los despidos siguen siendo bajos, aunque el mercado laboral tiene dificultades para generar suficientes puestos para desempleados en medio de persistente incertidumbre económica.

Según informó el miércoles el Departamento del Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 6.000, hasta una cifra desestacionalizada de 216.000, en la semana finalizada el 22 de noviembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 225.000 solicitudes para la última semana.

El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Acción de Gracias del jueves. Economistas dicen que las agresivas políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump habían creado un entorno en el que las empresas son reacias a despedir o contratar a más trabajadores, lo que lleva a lo que ellos y los responsables políticos llaman un mercado laboral de "no contratar, no despedir".

Pero algunas empresas, como Amazon, están intensificando los recortes de empleo a medida que integran la inteligencia artificial en algunas funciones.

Economistas prevén que estas reducciones de plantilla se reflejen en los datos de solicitudes de subsidio de desempleo del próximo año, aunque en el pasado las solicitudes no siempre han aumentado a la par que los despidos anunciados.

El número de personas que reciben subsidios de desempleo tras una primera semana de ayuda, un indicador de la contratación, aumentó en 7.000, hasta 1,960 millones, en cifras desestacionalizadas, durante la semana que finalizó el 15 de noviembre, según el informe de solicitudes.

Las denominadas solicitudes continuadas cubrieron el periodo durante el cual el gobierno encuestó a los hogares para conocer la tasa de desempleo de noviembre.

El gobierno ha ampliado el periodo de recopilación de datos para el informe de empleo de noviembre, incluidas las nóminas no agrícolas, tras el cierre de 43 días recientemente finalizado.

El informe de empleo de noviembre se publicará el 16 de diciembre e incluirá las nóminas no agrícolas de octubre. No habrá tasa de desempleo para octubre, ya que el cierre más largo de la historia impidió recopilar los datos de la encuesta de hogares.

El Gobierno informó la semana pasada de que la tasa de desempleo había aumentado hasta el 4,4% en septiembre, desde el 4,3% de agosto. (Reporte de Lucia Mutikani; edición de Chizu Nomiyama)