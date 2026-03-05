Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en eeuu se mantienen sin cambios; despidos caen 55%

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - El número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo se mantuvo sin cambios la semana pasada, mientras que los despidos ‌se redujeron de forma drástica ‌en ⁠febrero, en consonancia con la estabilidad del mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales se mantuvieron estables en una cifra desestacionalizada de 213.000, para la semana que finalizó ​el 28 de ⁠febrero, informó ⁠el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas sondeados por Reuters esperaban 215.000.

El mercado laboral está ​recuperando su equilibrio tras los problemas del año pasado, en medio de lo que los economistas calificaron ‌como incertidumbres derivadas de los amplios aranceles impuestos por el ​presidente Donald Trump, que aplicó en virtud de ​una ley destinada a situaciones de emergencia nacional.

Los gravámenes fueron anulados más tarde por la Corte Suprema, pero Trump respondió imponiendo un arancel global del 10% y posteriormente anunció que se elevaría al 15%.

El Libro Beige de la Reserva Federal publicado el miércoles describió los niveles de empleo como "generalmente estables en las últimas semanas, ya que siete ​de los doce distritos no registraron cambios en la contratación".

El informe señaló que "los contactos en varios distritos citaron el aumento de los costos de los ⁠insumos no laborales, la menor demanda o la incertidumbre sobre las condiciones económicas generales como razones para los niveles de empleo estables o ‌más bajos".

Los economistas se muestran optimistas y creen que el mercado laboral recuperará su impulso este año, ya que los recortes fiscales estimularán la demanda.

Otro informe publicado el jueves por la empresa global de recolocación Challenger, Gray & Christmas reveló que las empresas con sede en Estados Unidos anunciaron 48.307 recortes de empleo en febrero, un descenso del 55% con respecto a enero y del 72% frente al año anterior. Los planes de contratación ‌se dispararon un 140% con respecto a enero, pero descendieron un 63% frente a febrero de 2025.

La escasa contratación ⁠significa que algunas personas que pierden su empleo están sufriendo largos periodos sin trabajo.

El número de ‌personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador ⁠de la contratación, aumentó en 46.000, a una cifra desestacionalizada de 1,868 millones, ⁠durante la semana que finalizó el 21 de febrero, según el informe de solicitudes.

Los recién graduados universitarios desempleados no se incluyen en los datos de solicitudes porque tienen un historial laboral limitado o nulo, lo que les inhabilita para solicitar prestaciones. Los datos de solicitudes no influyen en el informe de empleo de febrero ‌que se publicará el viernes, ya que ​no entran dentro de la semana de la encuesta.

Es probable que el empleo no agrícola haya aumentado en 59.000 puestos de trabajo en febrero, tras acelerarse en 130.000 en enero, según las previsiones de un sondeo de Reuters a economistas. Se espera que la tasa ‌de desempleo se mantenga estable en el 4,3%. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)