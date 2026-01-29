Solicitudes semanales subsidio por desempleo EEUU caen levemente; datos previos se revisan al alza

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo descendió ligeramente la semana pasada, lo que sigue siendo coherente con un nivel relativamente bajo de despidos, aunque la escasa contratación está alimentando la ansiedad de los hogares respecto al mercado laboral.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales descendieron en 1.000 hasta alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 209.000 para la semana que finalizó el 24 de enero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. El nivel de la semana anterior se revisó al alza en 10.000 hasta alcanzar las 210.000.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 205.000 solicitudes para la última semana. Los datos de solicitudes incluyen el lunes pasado, festivo en honor a Martin Luther King Jr.

Las solicitudes tienden a ser volátiles en torno a los días festivos. Los datos ya eran irregulares debido a las dificultades para ajustar las cifras a las fluctuaciones estacionales en torno a las fiestas de fin de año y el cambio de año.

Es probable que haya más volatilidad en las próximas semanas, después de que una tormenta invernal cubriera gran parte del país durante el fin de semana con nieve y temperaturas bajo cero.

En general, las solicitudes se han mantenido bajas en comparación con los niveles históricos, ya que las empresas se muestran reacias a despedir trabajadores mientras evalúan lo que los economistas han denominado un panorama económico en constante cambio, relacionado principalmente con los aranceles sobre las importaciones.

United Parcel Service y Amazon.com anunciaron recortes de empleo esta semana, pero es probable que esos despidos no tengan un impacto significativo en las solicitudes. Los despidos de alto perfil del año pasado, incluidos los de estas dos empresas, no provocaron un aumento notable de las solicitudes de subsidio por desempleo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró el miércoles que "los indicadores del mercado laboral sugieren que las condiciones podrían estar estabilizándose tras un periodo de debilitamiento gradual". El banco central mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango del 3,50%-3,75%.

El número de personas que reciben prestaciones por desempleo tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, disminuyó en 38.000 hasta alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 1,827 millones durante la semana que finalizó el 17 de enero, según el informe.

Los denominados datos de solicitudes continuadas también se han visto afectados por los retos del ajuste estacional.

Es probable que algunas personas también hayan agotado su derecho a recibir prestaciones, que en la mayoría de los estados está limitando a 26 semanas. Las solicitudes continuadas abarcó el periodo durante el cual el Gobierno encuestó a los hogares para conocer la tasa de desempleo de enero.

La tasa de desempleo bajó al 4,4% en diciembre desde el 4,5% de noviembre. Es probable que la tasa de desempleo se haya mantenido elevada este mes. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)