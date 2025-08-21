Sólido Bolívar elimina a Cienciano y pasa a cuartos de Sudamericana

El Bolívar se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles al vencer en Cusco al local Cienciano por 2-0, un día después de que clasificaran a esa instancia Fluminense, Once Caldas e Independiente del Valle.

La ilusión de dar vuelta la derrota 2-0 en La Paz hace una semana le duró a Cienciano un cuarto de hora, lo que necesitó el once boliviano para abrir la cuenta y liquidar la serie.

Una corrida del argentino Damián Batallini terminó con el mediocampista ofensivo caído en el área. Penal para el equipo boliviano que definió con un soberbio tiro, que se clavó en el ángulo, el veterano atacante uruguayo Martín Cauteruccio.

Cienciano buscó el empate pero careció de peso en ofensiva y el Bolívar aumentó al filo del cierre del primer tiempo (45+1), con un contragolpe que culminó Batallini con una definición a ras desde la puerta del área.

A la contundencia del equipo paceño en ataque se sumó la gran actuación de su arquero, el internacional boliviano Carlos Lampe.

Bolívar enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro. El equipo brasileño ganó 2-1 en la ida, en Belo Horizonte, y la revancha se jugará el jueves en Mendoza.

El partido en Cusco abrió una jornada que proseguía con el choque en Quito entre la Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima, que ganó en la ida 2-0, mientras que Independiente recibía en Avellaneda, sur de Buenos Aires, a Universidad de Chile.