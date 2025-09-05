Solitaria rosa roja frente a Armani: Milán llora a su "rey" de la moda

Por Hanna Rantala y Elisa Anzolin

MILÁN, 5 sep (Reuters) - Una única rosa roja atada a la barrera frente a las oficinas de Giorgio Armani en el distrito de la moda de Milán marcó el viernes un silencioso y conmovedor homenaje al legendario diseñador italiano, mientras la ciudad lloraba su muerte a los 91 años.

El "rey" de la moda italiana falleció el jueves, medio siglo después de fundar su empresa homónima, que desde entonces se ha convertido en un conglomerado de bienes de lujo que abarca desde la alta costura hasta los perfumes, el maquillaje e incluso los muebles.

"Más allá del artista, más allá del gran rey de la moda, hemos perdido a un hombre con un gran corazón", dijo a Reuters Gabriella Voccia, residente en Milán. "Es muy triste".

En la arbolada calle sin salida que alberga las oficinas de Armani, las entregas de ropa llegaban como de costumbre, mientras que una zona de exposiciones que ha acogido desfiles de pasarela estaba preparada como cámara para albergar el féretro de Armani para que el público presentara sus respetos.

El lunes por la tarde se celebrará un funeral privado.

"Con Armani termina una era, una era en la que Italia pudo mostrar su creatividad en el mundo", dijo Stefano Del Frate, residente en Milán.

La muerte de Armani, que mantuvo un férreo control sobre el imperio que había creado, ha despojado a Italia de un ícono nacional, provocando una oleada de dolor y homenajes por parte de celebridades, líderes de la moda y compradores.

Los homenajes al diseñador, que empezó como escaparatista en los grandes almacenes La Rinascente de la plaza mayor de Milán antes de que sus vitrinas llamaran la atención del diseñador Nino Cerruti, inundaron las portadas de los periódicos italianos.

"El abrazo del mundo al Señor de la Moda", escribió el diario milanés Corriere della Sera, junto a la foto de un Armani sonriente con un lápiz en la mano.

"Trabajando hasta el final", escribía el periódico, describiendo cómo, hasta poco antes de su muerte, Armani estuvo revisando vestidos para un desfile programado para el 28 de septiembre.

Está previsto que el desfile de Armani clausure la semana de la moda femenina de Milán a finales de este mes en el patio de la Pinacoteca di Brera, la principal de la ciudad, un evento que también pretendía celebrar el 50 aniversario de la marca.

El impacto del diseñador fue mundial y a lo largo de las décadas vistió a celebridades como Richard Gere, Julia Roberts o Lady Gaga. Las preguntas se centran ahora en el futuro de la empresa que dirigió y en quién tomará el timón.

