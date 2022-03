Solo el 40% de pacientes que sufren una fractura por osteoporosis recuperan su calidad de vida, según expertos

Solo el 40 por ciento de los pacientes que ha sufrido una fractura por osteoporosis recupera su anterior calidad de vida, autonom√≠a e independencia, seg√ļn ha advertido el doctor Santiago Palacios, presidente del 22 Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer (SAMEM) y de la Fundaci√≥n Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metab√≥licas √ďseas (FHOEMO).

"Es una enfermedad silenciosa, tenemos un mont√≥n de fracturas, principalmente vertebrales, que pasan desapercibidas. De ah√≠ que suponga un verdadero problema de Salud P√ļblica, ya que ese silencio hace que aumenten las fracturas", ha detallado el experto en rueda de prensa este mi√©rcoles.

Palacios ha lamentado que la osteoporosis y las fracturas por fragilidad "han sido ignoradas durante demasiado tiempo en las políticas de salud y en las agendas europeas de investigación. "Esto ha dejado a millones de personas, en su mayoría mujeres, sin acceso a la atención y al apoyo que necesitan para vivir una vida plena e independiente. Tanto es así que la atención médica sigue fallando en la mayoría de los pacientes y se producen demasiadas fracturas que podrían prevenirse", ha denunciado.

El 22,5 por ciento de las mujeres y el 6,8 por ciento de los hombres mayores de 50 a√Īos padece osteoporosis en Espa√Īa, una enfermedad √≥sea que act√ļa de manera silenciosa y que, en muchas ocasiones no se hace visible hasta que se produce la primera fractura. En total, son cerca de tres millones de personas las que sufren esta enfermedad √≥sea en nuestro pa√≠s, lo que supone una prevalencia del 5,4 por ciento sobre toda la poblaci√≥n.

Tanto la edad avanzada como el género son dos factores de riesgo para sufrir fracturas óseas causadas por osteoporosis. De hecho, el 80 por ciento de las personas que han sufrido una fractura por fragilidad son mujeres.

En este sentido, las estimaciones indican que las fracturas causadas por osteoporosis son responsables de la p√©rdida de 12 a√Īos de vida por cada 1.000 personas de m√°s de 50 a√Īos. "A pesar de que la osteoporosis no se percibe como una enfermedad seria, los datos son preocupantes: solo el 40 por ciento de los pacientes que ha sufrido una fractura recupera su anterior calidad de vida, autonom√≠a e independencia", ha resaltado el doctor Palacios.

El experto ha instado a buscar soluciones ya que calculan que en la actualidad se producen unas 333.000 fracturas por esta causa al a√Īo, pero los n√ļmeros van a aumentar hasta 420.000 en 2030. De la misma forma, Palacios ha argumentado que el coste de las fracturas era de 4.200 millones de euros en 2017, pero que ser√° de 5.500 millones en 2030, debido al progresivo envejecimiento de la poblaci√≥n espa√Īola.

Una de las soluciones: unidades de fracturas

En la misma l√≠nea, la jefa de secci√≥n de Medicina Interna del Hospital Central de la Cruz Roja San Jos√© y Santa Adela, Mar√≠a Jes√ļs Moro, ha lamentado que "no se est√° abordando bien el manejo de estos pacientes". De hecho, ha recordado que las fracturas por fragilidad de los huesos son dolorosas, a menudo se traducen en una p√©rdida de movilidad y est√°n asociadas con una mayor mortalidad, morbilidad y el incremento del riesgo de sufrir una siguiente fractura.

"Muchas de las fracturas producen dolor y, sobre todo, pérdida de la autonomía personal. Esto conlleva un impacto enorme en el paciente y en los sistemas sociosanitarios. Tiene un impacto social y económico en el paciente muy importante, no nos podemos permitir este elevado coste.

Al hilo, ha alertado de que "las personas que han sufrido alguna de estas fracturas tienen un riesgo cinco veces mayor de tener una segunda al cabo de un a√Īo en una localizaci√≥n parecida o distinta". En opini√≥n de la doctora Moro, "es crucial identificar a estas personas y prevenir estas fracturas secundarias en la medida de lo posible para minimizar sus consecuencias".

Para ello, ha defendido que la creación de Unidades de Fractura en todos los hospitales "permitiría mejorar las cifras de diagnóstico y tratamiento además de disminuir la importante carga económica y psicológica que suponen las fracturas por fragilidad". "Necesitamos un plan para reducir el riesgo de fractura por fragilidad. Sabemos qué hacer y cómo hacerlo", ha apostillado el doctor Palacios.

Seg√ļn la experta, la introducci√≥n de estas Unidades podr√≠a evitar cada a√Īo m√°s de 1.200 fracturas por fragilidad y supondr√≠an un ahorro de 18,4 millones de euros. "Es urgente que tanto profesionales de la salud, como pacientes, gestores y pol√≠ticos empecemos a trabajar de forma conjunta para conseguir un cambio en el abordaje de esta enfermedad y sus consecuencias", ha reclamado.

Estas unidades multidisciplinares estarían lideradas por un clínico pero también introducirían distintas especialidades, como cirujano traumatólogo, rehabilitador, geriatra o una enfermera que "educaría al paciente en medidas de nutrición o ejercicio". "Es la manera eficaz de dar al paciente lo que necesita", ha insistido.

Abordaje precoz: la importancia del paciente

Una de cada cinco mujeres con fracturas por fragilidad no cree estar en riesgo de sufrir nuevas fracturas por el mismo motivo, y tres de cada cuatro no saben que el tratamiento para la osteoporosis reduce este riesgo.

"Las pacientes deben hablar con su m√©dico sobre qu√© opciones de tratamiento son las m√°s adecuadas para que puedan llevar una vida lo m√°s plena posible sabiendo que sus huesos est√°n protegidos. La involucraci√≥n del paciente en la toma de decisiones es fundamental para conseguir una mayor adherencia a su tratamiento y un mejor abandono, pero es igual de importante que nosotros, como sanitarios, podamos acceder a todo el arsenal terap√©utico disponible para poder ofrecer el mejor tratamiento seg√ļn las circunstancias", ha indicado la doctora Moro.

El flujo de comunicaci√≥n entre m√©dico y paciente es tambi√©n un punto de mejora para aquellas personas que sufren la enfermedad. "Hoy en d√≠a la informaci√≥n facilitada para que los pacientes conozcamos mejor la osteoporosis, sus consecuencias (como es la fractura √≥sea), y las opciones terap√©uticas es muy escasa", ha comentado Beatriz Soto, paciente de osteoporosis, secretaria de la Fundaci√≥n Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metab√≥licas √ďseas (FHOEMO) y representante de la Asociaci√≥n Espa√Īola con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR).

A pesar de que durante los √ļltimos a√Īos ha habido una evoluci√≥n y el paciente cada vez tiene un papel m√°s activo, ha reivindicado "hacer un esfuerzo para mejorar la comunicaci√≥n entre paciente y especialistas, con el fin de que estemos involucrados desde el primer momento en la toma de decisiones sobre nuestra enfermedad".

"Pero no solo eso, tambi√©n necesitamos que la innovaci√≥n terap√©utica llegue cuanto antes para que nos beneficiemos el mayor n√ļmero posible de pacientes. Mi esperanza es que la sanidad p√ļblica nos d√© m√°s facilidades. Las medicaciones no son baratas y eso frena a muchos m√©dicos a darla, entonces te dan pastillas de calcio y nada m√°s", ha remachado.

¬Ņcu√°l ha sido el impacto de la pandemia?

Sobre la actualidad de las fracturas por osteoporosis, la doctora Moro ha hablado sobre cuál ha podido ser el impacto de la pandemia. "Nos tememos que la adherencia al tratamiento vaya a decaer. Pero las consultas telefónicas desde atención especializada ha sido una herramienta que ha producido que no empeore la adherencia. Incluso en algunas áreas se ha percibido una mejora. Hemos aprendido que utilizando nuevos recursos somos capaces de mejorar las cosas", ha apuntado.

En cuanto a si han aumentado las fracturas durante la pandemia, la experta ha precisado que "no hay n√ļmeros oficiales". "La gente mayor pr√°cticamente no sal√≠a a la calle en el primer a√Īo. Los riesgo de ca√≠da se han minimizado mucho, pero ha seguido habiendo fracturas. No hay registros oficiales porque no todos los hospitales han operado", ha explicado.