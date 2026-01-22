Solo Groenlandia y Dinamarca pueden cerrar acuerdos sobre la isla (primer ministro)

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó el jueves que solo Groenlandia y Dinamarca pueden cerrar acuerdos sobre esta isla ártica pretendida por Donald Trump, pero se mostró partidario a continuar "un diálogo pacífico" sobre el futuro del territorio.

En la víspera, el presidente estadounidense anunció que había pactado "el marco de un futuro acuerdo" sobre la isla en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Nadie más que Groenlandia y Dinamarca está facultado para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca", afirmó en conferencia de prensa Nielsen, quien dijo desconocer qué decidieron Trump y Rutte.