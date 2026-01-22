Sólo queda un punto por resolver en negociaciones sobre Ucrania, afirma enviado de EEUU

Las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania han tenido "muchos avances" y sólo queda "un punto" por resolver entre Kiev y Moscú, declaró el jueves el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, antes de viajar a Rusia.

"Creo que lo hemos reducido a un solo punto, y hemos debatido distintas versiones de ese asunto, lo que significa que tiene solución. Así que, si ambas partes quieren resolverlo, lo resolveremos", afirmó Witkoff en el Foro Económico Mundial de Davos.

El emisario especial del presidente Donald Trump, que viajará este mismo jueves a Moscú junto al yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, no dio más detalles.