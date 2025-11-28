"Solo silencio": familias lloran a sus seres queridos mayores tras incendio en Hong Kong

Por James Pomfret y David Kirton

HONG KONG, 28 nov (Reuters) -

El último mensaje que Chris Wong recibió de su madre, de 72 años, fue un amable recordatorio para que se abrigara bien ante la llegada del frío a Hong Kong. Un par de horas después de su mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, el rascacielos habitacional en el que vivía la frágil mujer era un infierno imponente. Ella es una de las 200 personas desaparecidas en la tragedia que se ha cobrado al menos 128 vidas.

Más de un tercio de los habitantes de Wang Fuk Court, el complejo de viviendas subvencionadas que ardió en llamas el miércoles, eran mayores de 65 años, más que el promedio de 20% en la densamente poblada ciudad. La madre de Wong, con problemas en las articulaciones y para caminar, se encontraba sola en el piso 21 de una de las siete torres afectadas en el peor incendio en la ciudad en más de 80 años.

"Cuando empezó el incendio, corrí hacia allí (...) Pude ver el exterior de nuestro piso y estaba cubierto de llamas. Había fuego por todas partes", dijo Wong, acurrucada con su padre y su hermana mayor en sillas de plástico en un refugio de evacuación frente a las torres humeantes el jueves.

"Me quedé allí llamando y enviando mensajes a mi madre, pero solo había silencio", añadió entre lágrimas.

Chim, una mujer en sus sesentas que pidió ser identificada por su apellido, fue una de las afortunadas.

Estaba viendo la televisión con su marido en el piso 15 de su casa cuando escuchó una conmoción en el exterior. Abrió la ventana y vio los andamios de bambú del bloque contiguo en llamas y chispas flotando en el viento hacia su edificio.

"¡Fuego! ¡Rápido, salgan!", recuerda que gritaban sus vecinos. Solo tuvo tiempo de tomar algo de dinero y su bastón antes de bajar en ascensor y ponerse a salvo.

HOGAR POR MÁS DE 40 AÑOS

En el exterior, la pareja de ancianos vio horrorizada cómo el apartamento en el que habían vivido durante más de 40 años era devorado lentamente por las llamas.

"Bajamos y nos quedamos solo mirando el fuego. Vimos cómo ardía. No había nada más que pudiéramos hacer, solo mirar y esperar que no siguiera ardiendo", dijo Chim.

Los apartamentos, construidos en 1983, formaron parte de un plan de viviendas asequibles destinado a los residentes con bajos ingresos en uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.

Alrededor del 37% de los 4.643 residentes del complejo tienen actualmente 65 años o más, según la inmobiliaria Centaline, que citó los datos más recientes del censo. Los residentes del complejo habitacional llevaban más de un año quejándose de los riesgos de incendio que planteaban las obras de renovación, según una investigación de Reuters.

Uno de ellos resaltó la dificultad que tendrían los residentes de edad avanzada para escapar en caso de un accidente, mientras que otro dijo que los paneles de espuma que cubrían las ventanas dejarían a muchos ancianos solos e inmóviles en la oscuridad, según un foro de residentes en Facebook revisado por Reuters.

La policía dijo que arrestó a tres funcionarios de la empresa constructora bajo sospecha de homicidio por usar materiales inseguros, incluyendo la espuma inflamable. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios. La Comisión Independiente contra la Corrupción detuvo a otras ocho personas el viernes.

NO LO CONSIGUIERON

La exesposa de 73 años de David Ho, y su hijo, quienes vivían en un piso alto de una de las torres, también se encuentran entre los desaparecidos, dijo el viernes a Reuters, mientras estaba sentado solo en un banco de un parque contemplando los bloques incendiados. Lo último que supo de su hijo fue el 20 de noviembre, día de su cumpleaños, cuando le escribió: "Gracias, papá".

"Soy una persona positiva y despreocupada. Si esto no hubiera ocurrido, viviría feliz. Antes iba a los centros de ancianos y montaba en bicicleta por todas partes, pero ahora no quiero hacer absolutamente nada. Me siento muy triste", dijo el pensionado de 75 años. "Está claro que no lo han conseguido".

Michelle Liu, consejera voluntaria, pasó gran parte del día recorriendo parques y refugios alrededor de los edificios calcinados ofreciendo apoyo a las familias y a los muchos ancianos afectados por el desastre.

"Estaban bastante emocionales, me di cuenta de que a veces el dinero es importante para ellos, pero más importante es que alguien esté con ellos a su lado en estos momentos difíciles para acompañarles", dijo.

"La gente aquí se siente un poco perdida en este momento, especialmente las personas con las que hablé. No saben qué les va a pasar".

