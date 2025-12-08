Sólo unas pocas automotrices seguirán impulsando la IA, dice Gartner

BERLÍN, 8 dic (Reuters) - Solo un puñado de automotrices mantendrán sus ambiciosas inversiones en inteligencia artificial en los próximos años, mostró un estudio publicado el lunes, lo que plantea dudas sobre si la actual "euforia" del sector reportará beneficios duraderos.

Para 2029, sólo el 5% de las automotrices mantendrá un fuerte crecimiento de la inversión en IA, frente a más del 95% actual, afirma la empresa de investigación tecnológica Gartner en su informe sobre las predicciones para 2026 en el sector.

El estudio concluye que solo las automotrices con una sólida base de software, un liderazgo experto en tecnología y "un enfoque coherente a muy largo plazo en la IA" se situarán a la cabeza, lo que podría agravar la brecha competitiva de la IA.

Volkswagen y otros fabricantes tradicionales, conocidos desde hace tiempo por su ingeniería más que por sus habilidades de software, están luchando por alcanzar a nuevos rivales impulsados por la tecnología como Tesla y BYD.

Pedro Pacheco, analista de Gartner, dijo a Reuters que muchas automotrices tradicionales lo están intentando, pero los obstáculos internos y la mentalidad anticuada les frenan.

El éxito requiere que las empresas se conviertan en organizaciones con un foco "primero en lo digital", eliminando los obstáculos internos y dando prioridad a la tecnología en los niveles más altos, incluidas las líneas directas de información de los líderes de software a los CEO, dijo Pacheco.

"Una empresa que no sea muy buena en software... inevitablemente va a tener problemas", añadió. (Reporte de Rachel More, Editado en Español por Ricardo Figueroa)