Sólo uno de cada cinco estadounidenses apoya planes de Trump sobre Groenlandia: sondeo Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) -

Solo el 17% de los estadounidenses aprueba los planes del presidente Donald Trump para adquirir Groenlandia, y mayorías sustanciales de demócratas y republicanos se oponen al uso de la fuerza militar para anexionarse la isla, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de dos días, que concluyó el martes, mostró una preocupación generalizada por las amenazas de Trump a Dinamarca, aliado de la OTAN, sobre Groenlandia, que es un territorio danés desde hace siglos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán más tarde en el día en la Casa Blanca con los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, un día después de que el primer ministro groenlandés afirmó que su país prefiere seguir formando parte de Dinamarca.

Trump ha dicho que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos y que Washington debe poseerla para evitar que Rusia o China ocupen en el futuro el territorio estratégicamente situado, rico en riquezas minerales.

Funcionarios de la Casa Blanca han discutido varios planes para poner Groenlandia bajo el control de Estados Unidos, incluyendo el uso de la fuerza militar o la emisión de pagos a los groenlandeses como parte de un intento de convencerlos de separarse de Dinamarca.

Cerca del 47% de los encuestados por Reuters/Ipsos desaprueba los esfuerzos de Estados Unidos por adquirir Groenlandia, mientras que el 35% se mostraba inseguro.

Casi uno de cada cinco encuestados dijo que no había oído hablar de los planes para adquirir Groenlandia. La iniciativa ha saltado a la palestra en un momento en el que Trump intensifica sus esfuerzos por dominar los asuntos del hemisferio occidental. A principios de mes prometió "dirigir" Venezuela tras ordenar una incursión militar que capturó al presidente del país.

Sólo el 4% de los estadounidenses -incluyendo uno de cada 10 republicanos y casi ningún demócrata- dijo que sería una "buena idea" que Estados Unidos use la fuerza militar para tomar posesión de Groenlandia. Un 71% opinó que sería una mala idea, incluidos nueve de cada 10 demócratas y seis de cada 10 republicanos.

