Solomon, baja en el Villarreal ante la Juventus por el Yom Kippur

El delantero israelí del Villarreal, Manor Solomon, no disputará este miércoles el partido de la Liga de Campeones contra la Juventus por la fiesta judía del Yom Kippur, la celebración del Día de la Expiación.

El equipo español recibe a la 'Vecchia Signora' a las 19h00 GMT en el Estadio de la Cerámica después de perder su primer partido 1-0 contra el Tottenham.

"Desgraciadamente, no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. ¡Buena suerte, Villarreal!", escribió el internacional israelí en sus redes sociales.

El jugador de 26 años se unió al club procedente del Tottenham en calidad de cedido al inicio de temporada, aunque su llegada fue criticada por una parte de los aficionados.

Solomon ha compartido publicaciones en las redes sociales en apoyo al ejército israelí durante su ofensiva en Gaza, que el gobierno español ha calificado como un "genocidio".

rbs/rsc/dr