Solskjaer carga contra las "mentiras", dice que jugadores están unidos

Por Simon Evans

MANCHESTER, Inglaterra, 29 oct (Reuters) - El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, respaldó la decisión del mediocampista Paul Pogba de denunciar públicamente un reporte de prensa como una "noticia falsa" y prometió defenderse de la difícil posición en la que se encuentra ahora.

El entrenador noruego recibió severas críticas tras la dura derrota del United por 5-0 en casa ante el Liverpool el domingo, pero se mostró optimista antes del partido que disputará su escuadra el sábado frente al Tottenham Hotspur.

Pogba publicó una respuesta a un reporte de los tabloides que aseguró que "despreció" a Solskjaer y detuvo las negociaciones sobre un posible nuevo contrato con el club, calificándolo como una "noticia falsa" y comentando: "Grandes mentiras para dar titulares".

"Esperamos ser criticados porque... el desempeño no fue lo suficientemente bueno. Esperas oírlo desde la derecha, la izquierda y el centro, pero no esperamos y no podemos aceptar cuando se están inventando mentiras", dijo Solskjaer.

"Paul me dijo lo que había publicado en su cuenta de redes sociales y (...) cuando son mentiras descaradas, tenemos que levantarnos y decirlo", agregó el noruego. "Todas las opiniones y reportes están bien, pero no inventes mentiras sobre los jugadores o sobre mí".

Solskjaer confirmó que se reunió con el exentrenador Alex Ferguson durante la semana, después de que el 13 veces campeón de la Premier League asistió a un evento comercial en el campo de entrenamiento del club.

"Me lo encontré y hablé con él, solo por un breve momento. He pasado por algunos momentos muy malos aquí como jugador y cuando he sido entrenador también", afirmó. "He tenido que lidiar con contratiempos, probablemente han habido dos o tres crisis al menos desde que me convertí en entrenador. Una cosa que puedo decir es que siempre lo intentaré y pelearé".

Solskjaer agregó que tuvo una buena semana de entrenamiento con los jugadores, intentando corregir los costosos errores que tuvieron ante el Liverpool, y sugirió que los informes sobre divisiones en el vestuario estaban fuera de lugar.

"Cuando recibes críticas, te metes en la trinchera con tus compañeros de equipo y esa es la reacción que he visto esta semana. Lo que sea que este club haya pasado antes, siempre se trata de superarlo con valentía, autoconfianza y unidad", dijo. (Editado en español por Carlos Serrano)