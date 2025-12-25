Somalia: A las urnas tras 57 años para las elecciones administrativas

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) informó que la votación se está llevando a cabo en 523 colegios electorales en 16 distritos, según la agencia nacional de noticias Sonna.

Veinte partidos y movimientos políticos compiten por estas históricas elecciones, con 1.604 candidatos compitiendo por escaños en los consejos locales, incluyendo 1.246 hombres y 361 mujeres.

Según la comisión, casi un millón de ciudadanos se han registrado para votar, la mitad de los cuales recogió su tarjeta electoral tan solo un día antes de las elecciones.

Las elecciones locales, según el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, son un escenario de prueba para las elecciones nacionales anunciadas para 2026. (ANSA).