Somalia.- AMP.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el lunes sobre el reconocimiento israelí de Somalilandia

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo lunes una sesión de carácter urgente para abordar la decisión de Israel de convertirse en el primer país del mundo en reconocer la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia, que ha despertado críticas por parte de la comunidad internacional.

El representante israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha asegurado que durante la reunión no "rehuirá de las discusiones políticas", alegando que "Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación con los socios que contribuyen a la estabilidad regional".

Cabe mencionar que en menos de una semana, el 1 de enero de 2026, Somalia asumirá la Presidencia rotatoria de un mes de este organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo.

El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

En este contexto, el presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha afeado que "la agresión ilegal" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reconocer una parte de la región septentrional del país africano "contraviene el Derecho Internacional".

"Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división que existe a distancia", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Durante la jornada, el mandatario somalí ha abordado la situación con varios homólogos de la región, como el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh; el de Kenia, William Ruto; el de Uganda, Yoweri Museveni; o la de Tanzania, Samia Suluhu. También ha mantenido una llamada telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.

AL SHABAAB AMENAZA CON ACCIONES VIOLENTAS

El grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, también se ha pronunciado en contra del reconocimiento de Israel a Somalilandia, amenazando con acciones violentas si tal compromiso se lleva a cabo.

En un mensaje en audio atribuido a uno de sus líderes, Ali Dhere promete que el grupo tomará la primera línea de la "yihad" para defender el país y la región contra los "intereses sionistas" y su influencia en la zona, según recogen medios locales.

NUEVAS REACCIONES INTERNACIONALES

De hecho, las autoridades qataríes han "rechazado categóricamente" el reconocimiento entre Somalilandia e Israel, manifestando que "este paso constituye un peligroso precedente" y una "acción unilateral que contraviene los principios del Derecho Internacional".

A través de su Ministerio de Exteriores, ha rechazado "cualquier intento destinado a establecer o imponer" autoridades paralelas que "socaven la unidad de Somalia" y ha reiterado su "pleno apoyo a las legítimas instituciones del Estado somalí, así como su compromiso con mantener la seguridad y estabilidad" del país.

"Sería más apropiado para las autoridades ocupantes israelíes que reconozcan el Estado palestino --cuyo derecho a establecer un Estado independiente en su territorio nacional está reconocido por la comunidad internacional-- y que trabajen de cara a un fin sostenible de la guerra en la Franja de Gaza, en vez de continuar socavando la legitimidad internacional y perseguir políticas imprudentes que contribuyen a aumentar las tensiones y la inestabilidad en la región", ha expresado.

La Unión Europea también ha hecho hincapié en el "respeto" por la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia, de conformidad con su Constitución", así como la Unión Africana y Naciones Unidas.

"Esto es fundamental para la paz y la estabilidad en toda la región del Cuerno de África. La UE anima a un diálogo constructivo entre Somalilandia y el Gobierno de Somalia para resolver las históricas diferencias", ha declarado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Anouar El Anouni.

La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, según sus siglas en inglés) se ha pronunciado a su vez en este sentido, recordando que Somalia "sigue siendo un Estado miembro soberano" del organismo "cuya unidad, soberanía e integridad territorial están plenamente reconocidas por el Derecho Internacional".

"Cualquier reconocimiento unilateral contraviene la carta de Naciones Unidas, el acta constitutiva de la Unión Africana y el acuerdo por el que se establece la IGAD", reza un comunicado de la Secretaría, en el que indica que "toma nota de los recientes acontecimientos".

Así, ha instado a los aliados internacionales y a las partes interesadas a "que respeten el Derecho Internacional y a apoyar el diálogo y los procesos que fortalezcan la paz, la estabilidad y la cooperación internacional". Por último, ha trasladado su solidaridad con las autoridades y el pueblo somalí.

Posteriormente, una veintena de países de Oriente Próximo y África --como Jordania, Irán, Irak, Libia, Nigeria o Turquía-- han mostrado su "rechazo inequívoco" a dicho reconocimiento, "dadas las graves repercusiones de esta medida sin precedentes para la paz y la seguridad" en la zona.

A su vez, han condenado "en los términos más enérgicos de dicho reconocimiento", que "refleja la postura expansionista de Israel"; han reafirmado su "pleno apoyo a la soberanía de Somalia; y han declarado su "total rechazo a cualquier posible vínculo entre dicha medida y cualquier intento de expulsar por la fuerza al pueblo palestino de su territorio".