Somalia anuncia la muerte de un alto cargo de Al Shabaab en una operación al sur de Mogadiscio

Los servicios de Inteligencia de Somalia han anunciado este martes la muerte de un alto cargo de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una nueva operación llevada a cabo en la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia (NISA, según sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la operación ha sido llevada a cabo en el área de Omar Bire contra un miembro del grupo "responsable de la fabricación de explosivos y la preparación de actos terroristas" en esta parte del país africano.

Así, ha subrayado que el hombre, identificado como Hasán Sidou Husein, fue el "cerebro" de varios ataques con minas antipersona contra vehículos y civiles en Bajo Shabelle. "Jugaba un papel importante en la planificación y orquestación de ataques de los extremistas", ha manifestado.

El organismo ha recalcado que durante esta "exitosa" operación murieron además tres guardias de seguridad de Husein, al tiempo que ha destacado que sus fuerzas "han aumentado sus esfuerzos para garantizar la seguridad pública y eliminar" a los integrantes de Al Shabaab presentes en Somalia.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.