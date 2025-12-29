Somalia.- China pide a Somalilandia que "cese su colusión con fuerzas externas" tras el reconocimiento de Israel

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de China ha criticado este lunes la decisión de Israel de reconocer la independencia de la región semiautónoma somalí de Somalilandia y ha reclamado a las autoridades locales que "cesen su colusión con fuerzas externas", después de que Taiwán aplaudiera la medida israelí, distanciándose de la postura general en el seno de la comunidad internacional.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha mostrado la "firme oposición" de Pekín a la decisión de Israel y ha recordado que ha sido ya condenada por el Gobierno de Somalia y la inmensa mayoría de la comunidad internacional, antes de insistir en que "Somalilandia es parte inalienable del territorio de Somalia".

"China apoya firmemente la soberanía, unidad e integridad territorial de Somalia y se opone a cualquier acto que socave la integridad territorial de Somalia", ha señalado Lin durante una rueda de prensa, al tiempo que ha destacado que el asunto "es un asunto puramente interno de Somalia" que "debe ser resuelto por el pueblo somalí de una forma consistente con sus condiciones nacionales y su Constitución".

"Los países externos deben abandonar una interferencia inadecuada. Ningún país debería incitar o apoyar a fuerzas separatistas de otros países para sus intereses egoístas", ha destacado, según ha recogido el diario chino 'Global Times'. "Pedimos a las autoridades de Somalilandia que reconozcan la situación existente y cesen inmediatamente sus actividades separatistas y su colusión con fuerzas externas", ha zanjado.

Las palabras de Lin han llegado un día después de que las autoridades de Taiwán celebraran la decisión de Israel de reconocer la independencia de Somalilandia, rompiendo filas con el resto de la comunidad internacional. Así, el Ministerio de Exteriores de Taiwán destacó que la isla, Israel y Somalilandia son "socios democráticos que comparten los mismos valores de libertad y Estado de derecho".

La decisión de Israel, criticada en cascada por la comunidad internacional, ha sido sin embargo aplaudida por las autoridades de Somalilandia, cuya capital, Hargeisa, acogió el viernes diversas muestras de alegría y concentraciones para celebrar este paso en las que diversos participantes ondearon banderas israelíes.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia en plena desconexión colonial. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.