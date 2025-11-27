Somalia.- Detenidos 11 supuestos miembros de Al Shabaab en operaciones en la capital de Somalia y sus alrededores

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este jueves la detención de once supuestos miembros de una red del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en operaciones en la capital, Mogadiscio, y varias zonas adyacentes, en el marco de las acciones contra la amenaza que supone la formación extremista.

La Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia (NISA, según sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas personas han sido detenidas en Mogadiscio y "áreas de las regiones de Bajo y Medio Shabelle", antes de agregar que "preparaban planes terroristas y de espionaje".

Asimismo, ha destacado que estas personas serán entregadas a las autoridades competentes para que "se adopten las medidas adecuadas contra ellas", al tiempo que ha reclamado a la población que informe a los servicios de Inteligencia sobre "cualquier amenaza de seguridad o información relacionada con Al Shabaab y Estado Islámico".

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.