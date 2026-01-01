Somalia dice haber matado a 29 militantes de Al Shabaab con apoyo internacional

NAIROBI, 1 ene (Reuters) - Las fuerzas armadas de Somalia eliminaron a 29 militantes de Al Shabaab en la ciudad de Jabad Godane, en el sureste del país, en coordinación con socios internacionales, informó el jueves el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Al-Shabaab lleva librando una insurgencia en Somalia desde 2007 en un intento de derrocar al gobierno central respaldado internacionalmente y establecer su propio gobierno basado en su estricta interpretación de la sharia.

El Ministerio dijo en un comunicado en X que también destruyó vehículos y armas "que estaban destinados a ser utilizados en ataques terroristas contra civiles", a través de operaciones de ataque aéreo en la región de Shabelle Medio realizadas durante la noche.

"El Ministerio de Defensa hace extensivo su agradecimiento a los socios internacionales por su continuo apoyo en la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de inteligencia y la habilitación operativa en la lucha contra el terrorismo", dijo, pero no especificó a qué socios se refería. (Reporte de Vincent Mumo Nzilani; Redacción: Sfundo Parakozov; Editado en Español por Ricardo Figueroa)