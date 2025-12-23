Somalia.- El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga por unanimidad el mandato de la misión de la UA en Somalia

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este martes por unanimidad prorrogar el mandato de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM, por sus siglas en inglés), clave en la lucha contra la organización yihadista Al Shabaab, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, ha autorizado a seguir desplegando a más de 11.800 efectivos, incluidos 680 policías, subrayando la necesidad de un mayor apoyo a la misión y a las fuerzas de seguridad somalíes para que el país africano pueda intensificar su lucha contra Al Shabaab y mejorar la paz y seguridad en la zona.

Por otro lado, el pleno del organismo de la ONU encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo ha decidido que la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) cese sus operaciones también a finales del año próximo tras completar la segunda fase de su transición.

Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte de una serie de decisiones adoptadas por el presidente, quien prometió al asumir el cargo poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano.