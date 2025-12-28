Somalia.- El Parlamento de Somalia declara "nulo" el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Somalia ha declarado este domingo como "nulo" el reconocimiento por parte de Israel de la región semiautónoma de Somalilandia como un Estado independiente, tras una histórica sesión extraordinaria de las dos cámaras del Legislativo, que han recalcado que la decisión israelí viola el Derecho Internacional.

El legislativo ha aprobado la 'Resolución de Rechazo y Prevención de la Violación por parte de Israel de la Soberanía, Integridad Territorial e Independencia de Somalia', que recoge que Somalilandia "es una parte inalienable del territorio de la República Federal de Somalia", según el texto publicado por el Parlamento en su cuenta en la red social Facebook.

Así, el documento subraya que "cualquier reclamo de independencia o reconocimiento internacional no tiene base legal" e insiste en que "el reconocimiento de Israel es un acto ilegal que viola la independencia y la soberanía de la República Federal de Somalia".

"Es contrario a la Carta de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad de África Oriental (EAC)", sostiene, al tiempo que incide en que la decisión supone "una amenaza a la paz y la seguridad de la región del Cuerno de África, al tiempo que pone en peligro la estabilidad a nivel mundial".

Por ello, reitera el rechazo "enérgico" por parte de Somalia al anuncio del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y ahonda en la necesidad de respetar "la unidad, la independencia política y la integridad territorial" de Somalia, "confirmando una vez más que la región de Somalilandia es una parte inseparable del territorio de la República Federal de Somalia".

Durante la sesión, el presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha condenado firmemente el "ataque" de Israel contra la soberanía del país y ha recalcado que "este tipo de acciones nulas e inválidas suponen un riesgo de desestabilización del Cuerno de África y de revivir a elementos extremistas, socavando los significativos avances logrados en la lucha contra el terrorismo internacional".

En esta línea, ha reafirmado el compromiso "inamovible" de Mogadiscio con "la defensa de su soberanía e integridad territorial" y ha ahondado en que Somalilandia "es una parte inseparable de la República Federal de Somalia", según un mensaje de la Presidencia somalí en su cuenta en la red social X.

La sesión del Parlamento ha tenido lugar un día después de que el propio mandatario somalí criticara "la agresión ilegal" de Netanyahu e incidiera en que "contraviene el Derecho Internacional". "Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división que existe a distancia", manifestó en su cuenta en la red social X.

La decisión de Israel, criticada en cascada por la comunidad internacional, ha sido sin embargo aplaudida por las autoridades de Somalilandia, cuya capital, Hargeisa, acogió el viernes diversas muestras de alegría y concentraciones para celebrar este paso en las que diversos participantes ondearon banderas israelíes.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia en plena desconexión colonial. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.