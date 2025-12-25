Somalia.- El presidente de Somalia vota en Mogadiscio en las primeras elecciones directas en más de cinco décadas

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha acudido este jueves a votar en la capital, Mogadiscio, en las que son las primeras elecciones locales en más de cinco décadas, lo que marca el primer paso en los esfuerzos por restaurar el sufragio universal en el país africano, suspendido en 1969 tras el golpe de Estado de Mohaed Siad Barre. Mohamud, que ha acudido al colegio electoral acompañado de su esposa, Qamar Alí Omar, ha aplaudido el ambiente de calma en el que se están celebrando los comicios, antes de destacar que "las elecciones directas representan un paso significativo para reforzar la democracia, la rendición de cuentas y una auténtica representación popular". Así, ha reclamado a los residentes en la región de Banadir que "aprovechen esta oportunidad histórica y participen en las elecciones", al tiempo que ha destacado que estos votos "son el pilar de un liderazgo transparente y un desarrollo sostenible", según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA. El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, también ha realizado una visita a varios colegios electorales para analizar cómo estaba teniendo lugar la votación, incluido el despliegue de seguridad para mantener la tranquilidad ante la amenaza que supone el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda. "Este día marca la materialización de una aspiración de larga data entre el pueblo somalí", ha ensalzado Barre, quien ha hecho hincapié en que se trata de "un hito histórico y un paso concreto para reforzar la buena gobernanza y la democracia", así como "un renovado compromiso para restaurar los derechos políticos de los somalíes". En estas elecciones están en juego los 390 puestos del Consejo de Distrito de Mogadiscio, con unos 1.600 candidatos a estos cargos, en medio de los esfuerzos de las autoridades por volver a instaurar el sufragio universal en el país africano. El Parlamento de Somalia dio luz verde en noviembre de 2024 a su nueva ley electoral, reintroduciendo el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto', tras un acuerdo alcanzado días antes entre líderes políticos para un marco que derivase en la activación de este modelo de votación. En la actualidad, el país cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente. El actual mandatario fue elegido en mayo de 2022 con este sistema, que prometió reformar para introducir el sufragio universal. Sin embargo, diversos sectores han hecho frente a estos esfuerzos, lo que ha derivado en importantes tensiones y han amenazado incluso con sumir al país en un conflicto, ejemplo de lo cual fueron los combates a finales de 2024 entre el Ejército somalí y las tropas de Jubalandia por la decisión de la región de celebrar unas elecciones en las que su líder, Ahmed Mohamed Islam, conocido como Ahmed Madobe, se hizo con un nuevo mandato.