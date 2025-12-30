Somalia.- Erdogan enfatiza ante su homólogo somalí que el reconocimiento de Somalilandia es "inaceptable"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha calificado de "ilegítima" e "inaceptable" la decisión del Gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, de reconocer como Estado independiente la región separatista somalí de Somalilandia durante un encuentro con su homólogo de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, en la ciudad turca de Estambul. "El Gobierno de Netanyahu, que tiene las manos manchadas con la sangre de 71.000 de nuestros hermanos palestinos, intenta ahora desestabilizar el Cuerno de África tras sus ataques contra Gaza, Líbano, Yemen, Irán, Qatar y Siria", ha expresado Erdogan. Asimismo, ha subrayado que "la preservación de la unidad e integridad de Somalia en cualquier circunstancia" es la "máxima prioridad" de Ankara. "Las decisiones sobre el futuro de Somalia y la región de Somalilandia deben tomarse de forma que reflejen la voluntad de todos los somalíes", ha recordado. Ankara ve con suspicacia la decisión de Israel, especialmente debido a sus potentes inversiones en Somalia, donde cuenta con su mayor base militar fuera de su territorio. El Gobierno turco ha dado además un importante apoyo militar al Ejército somalí en su lucha contra Al Shabaab y figura como uno de los principales socios de Mogadiscio. La decisión de Israel, criticada en cascada por la comunidad internacional, ha sido sin embargo aplaudida por las autoridades de Somalilandia, cuya capital, Hargueisa, acogió el viernes diversas muestras de alegría y concentraciones para celebrar este paso en las que diversos participantes ondearon banderas israelíes. El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora. Israel ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia en plena desconexión colonial.