Somalia.- La misión 'Atalanta' libera a la tripulación de un buque maltés asaltado por piratas frente a Somalia

BRUSELAS, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La misión naval 'Atalanta' de la Unión Europea contra la piratería en el Cuerno de África ha liberado este viernes a los 24 miembros de la tripulación de un buque cisterna mercante con bandera de Malta que fue asaltado el jueves por piratas frente a las costas de Somalia.

El 'Hellas Aphrodite' fue atacado por parte de grupos piratas y abordado aproximadamente a 700 millas náuticas de Mogadiscio. Esto activó la alerta de la misión de la UE que asignó medios aéreos y de superficie para "tomar las acciones apropiadas y responder de manera efectiva".

Al frente de la operación ha estado la fragata de la Armada Española 'Victoria' junto a medios aéreos como un helicóptero orgánico, un vehículo aéreo no tripulado, un avión de patrulla y reconocimiento marítimo y un equipo de operaciones especiales.

Finalmente, tras una demostración de fuerza de 'Atalanta', los grupos piratas han abandonado el barco asaltado y su tripulación, compuesta por 24 personas, está a salvo y sin que se hayan producido heridos.

La misión naval europea ha informado igualmente de la colaboración de las autoridades de la región semiautónoma somalí de Puntlandia, de la Fuerza Marítima Combinada con aeronaves P3C japonesas, así como medios de Seychelles y del mando de Operaciones Conjuntas de España.

'Atalanta' fue puesta en marcha por la UE en 2008 para disuadir y actuar ante la oleada de ataques piratas contra buques europeos frente a las costas de Somalia. En la actualidad está liderada por España, que tiene desplegada en la zona la fragata 'Victoria' como parte de la Fuerza Naval Europea.