Somalia.- Somalia mata a unos 10 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación apoyada por "socios internacionales"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de diez supuestos miembros de Al Shabaab en una operación llevada a cabo "en colaboración con socios internacionales" en la región de Hiiraan, situada en el centro del país africano, en el marco de la ofensiva contra el grupo terrorista, vinculado a Al Qaeda.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, según sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la operación ha sido llevada a cabo en el área de Tardo y ha agregado que se saldó con la muerte de nueve sospechosos, sin dar datos sobre bajas entre las fuerzas de seguridad.

"La operación fue lanzada tras recibir información de Inteligencia fiable que indicaba que los milicianos habían levantado un puesto de control en la zona y planeaban extorsionar a la población para obtener fondos", ha manifestado, antes de destacar su "compromiso" en la lucha contra Al Shabaab y sus "planes contra la población somalí".

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.