Somalia. Un buque con bandera maltesa es abordado por supuestos piratas frente a las costas de Somalia.

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Un buque con bandera maltesa habría sido abordado en las últimas horas por supuestos piratas frente a las costas de Somalia, sin que por ahora haya detalles sobre posibles víctimas, según han afirmado este jueves el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada de Reino Unido, y la empresa de seguridad británica Ambrey.

El UKMTO ha indicado en su cuenta en la red social X que el incidente ha tenido a unas 560 millas náuticas de la ciudad somalí de Eil, antes de afirmar que "el capitán del buque informó sobre una aproximación por parte de una pequeña lancha".

"Hubo disparos con armas cortas y lanzagranadas", ha señalado, antes de agregar que varias personas abordaron posteriormente la embarcación. "Las autoridades están investigando. Se aconseja a los buques que transiten con cautela e informen al UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha zanjado.

Por su parte, Ambrey ha indicado que el buque, que cubría la ruta entre Sikka, en India, y Durbán, en Sudáfrica, habría sido "abordado por piratas". "El buque alteró su velocidad y rumbo a 546 millas náuticas (...) de las costas de Somalia ", ha especificado a través de un comunicado tras el incidente.

"Los piratas se habrían acercado en una lancha y abierto fuego contra el buque. Los piratas operaban desde una embarcación con bandera iraní secuestrada y que muestra el nombre 'Issa Mohahmdi'", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que cree que el buque no contaba con un equipo de seguridad armado a bordo.

Ambrey ha subrayado que "otro buque desvió su rumbo de la zona de interés" y ha añadido que considera que "existe una posibilidad realista sobre nuevas aproximaciones sospechosas". "Se recomienda a los buques mercantes que se ciñan a las medidas de protección para embarcaciones", ha apostillado.