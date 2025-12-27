Somalia/O. Próximo.- Hamás avisa que no tolerará un desplazamiento forzado de los palestinos a Somalilandia

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - El movimiento islamista palestino Hamás se ha declarado convencido este sábado de que la decisión de Israel de convertirse en el primer país del mundo en reconocer la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia no es más que el comienzo de un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar.

En un comunicado publicado en su página web, Hamás ha declarado su rechazo rotundo a semejante posibilidad. "Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza", ha hecho saber el movimiento palestino.

Además, y en línea con la práctica totalidad de la comunidad internacional, comenzando por los países árabes y el propio Gobierno de Somalia, Hamás considera que el reconocimiento declarado ayer por el Gobierno israelí representa "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina".

"El hecho de que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu haya recurrido al reconocimiento de una administración separatista en Somalia refleja la profundidad del aislamiento internacional que sufre la entidad sionista, como resultado de los crímenes genocidas que cometió contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", añade Hamás.

El movimiento palestino recomienda así "fortalecer este aislamiento, tanto popular como oficialmente, y continuar los esfuerzos internacionales para sitiarlo y exigir responsabilidades a sus líderes por sus crímenes de lesa humanidad".

"Apreciamos las posturas de los países árabes e islámicos que condenaron este peligroso comportamiento que viola el derecho internacional, ya que socava la unidad y la soberanía de Somalia", ha remachado Hamás antes de declarar toda esta maniobra, en general, como una "maliciosa política sionista" destinada a "fragmentar a los países árabes, desestabilizarlos e interferir en sus asuntos internos, al servicio del proyecto colonial sionista".