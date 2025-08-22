Somalilandia convoca al cónsul turco en protesta con una reunión con un líder unionista

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La región separatista somalí de Somalilandia ha convocado al cónsul de Turquía para protestar después de que el embajador turco mantuviera un reciente encuentro con un líder local partidario de la administración federal del país.

“El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Somalilandia ha convocado al Cónsul General de la República de Turquía en Hargeisa, tras los informes de un reciente enfrentamiento en Mogadiscio entre el Embajador turco y un individuo involucrado activamente en acciones hostiles contra Somalilandia”, ha anunciado el Ministerio de Exteriores somalilandés en un comunicado.

El Ministerio se refiere a noticias sobre un encuentro mantenido entre el embajador de Turquía en Somalia y Sultan Wabar, un poderoso líder tradicional del clan Gadabursi, protagonista de una insurrección armada fallida en 2015.

Awdal, una región del oeste de Somalilandia que limita con Yibuti y Etiopía, ha mantenido durante mucho tiempo una relación delicada con las autoridades de Somalilandia, pero líderes gadabursi llevan pronunciándose abiertamente de un tiempo a esta parte con la tradicional política separatista de sus autoridades.

El Gobierno de Somalilandia "considera este acto profundamente alarmante e inaceptable, ya que socava el principio de no injerencia, menoscaba el respeto mutuo entre Somalilandia y Turquía y contribuye a aumentar la inestabilidad en el Cuerno de África", añade la nota, publicada en la red social X.

Las autoridades somalilandesas exigen por último "una explicación formal y urgente del Gobierno de Turquía" y avisan que no tolerarán "acciones que comprometan su soberanía, seguridad o intereses nacionales".