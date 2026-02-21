Somalilandia, donde los musulmanes aman a Israel

"¡Amo a Israel!". Tres palabras que rara vez se escuchan juntas en el mundo musulmán y que, sin embargo, se han convertido en una frase común en Somalilandia, la región separatista de Somalia.

El Estado hebreo se convirtió en diciembre en el único país del mundo en reconocer la independencia de ese territorio africano, algo que sus habitantes han estado buscando desde que declararon su autonomía en 1991.

Al comenzar esta semana el mes sagrado del Ramadán en esa zona profundamente musulmana, casi todos sus ciudadanos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, se mostraron felices de alabar a Israel.

Mientras que la mayor parte del mundo creyente del islam se centra en las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra contra los palestinos, los somalilandeses están más preocupados por las atrocidades cometidas por Somalia durante su guerra de independencia en la década de 1980, que, según ellos, ningún país musulmán ha condenado jamás.

En la plaza central de la capital, Hargeisa, un viejo MiG soviético corona un monumento conmemorativo a uno de los aviones de combate utilizados por las fuerzas del entonces presidente de Somalia, Siad Barre, en una campaña de bombardeos que destruyó alrededor del 70% de la ciudad entre 1988 y 1989.

"Llevamos 35 años esperando el reconocimiento. Este es el fruto del esfuerzo de nuestros abuelos que lucharon en la guerra", dijo Ahmed Abiib Ibrahim, un estudiante de 20 años que se encontraba allí.

"Es el primer Ramadán en el que el mundo nos conoce", añadió Muna Ali, de 22 años, al terminar su jornada en una agencia de viajes cercana.

"¡Amo a Israel muchísimo!", dijo, sonriendo, envuelta de pies a cabeza en una abaya negra.

Mientras llenaba su tanque de agua en una gasolinera a las afueras de la ciudad, el camionero Abdilrashiid Adam Jamac aseguró a la AFP que ahora tiene una bandera israelí colgada en su casa.

"Pensaré en Israel durante el Ramadán... Los judíos son mis amigos. ¿Nos están ayudando los musulmanes? ¡No!", señaló.

Poco después del reconocimiento de Somalilandia a finales de diciembre, las redes sociales se inundaron de fotos de hombres y mujeres mostrando la bandera israelí, una de ellas incluso utilizándola como hiyab.

Por su parte, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, lo denunció como "la mayor violación de la soberanía de Somalia" y una "amenaza para la seguridad y la estabilidad del mundo y de la región".

Por ahora, ningún país musulmán ha seguido el ejemplo de Israel, ya que muchos temen que una medida así pueda dar aliento a los secesionistas en sus propios territorios.

- Campo de batalla estratégico -

El gobierno de Mogadiscio sigue considerando a Somalilandia parte integrante de Somalia, a pesar de que el territorio gestiona sus propios asuntos desde 1991, con pasaporte, moneda, ejército y fuerzas policiales propios.

Somalilandia también destaca por su relativa estabilidad en comparación con el resto del país, que lleva décadas azotado por insurgencias islamistas y conflictos entre clanes.

"El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel no beneficia ni a Somalilandia ni al Cuerno de África", advirtió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una reciente visita a Etiopía.

El Cuerno de África, situado entre el océano Índico y el canal de Suez, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, se ha convertido en un campo de batalla estratégico para las potencias regionales del Golfo y más allá, lo que ha obligado a muchos a mirar más allá de sus preocupaciones anteriores.

Muchos consideran que Emiratos Árabes Unidos, que opera un importante puerto en Berbera, en Somalilandia, es un actor clave detrás del reconocimiento de Israel.

Un funcionario de Somalilandia, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que los somalilandeses habían recaudado dos millones de dólares para los palestinos durante el Ramadán del año pasado, pero que tenían que centrarse en sus propias preocupaciones.

"Sentimos pena por los palestinos, pero (...) son nuestros hermanos de Somalia los que quieren matarnos", apuntó.