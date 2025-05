Sombreros, bastones y trajes, la Met Gala destacó el estilo masculino

NUEVA YORK (AP) — Rayas de todo tipo. Sombreros a montones. Trajes con pantalón. Trajes zoot. Bastones. Un puro (te estamos viendo Madonna) y muestras expertas de sastrería. La multitud de la Met Gala, en su mayoría, hizo honor al tema de la moda masculina dandi negra en la fiesta de moda más grande del año.

Holly Alford, decana asistente y profesora asociada en el programa de moda y comercialización de la Escuela de Artes de la Universidad Commonwealth de Virginia, expresó: "Aquellos que investigaron el momento y tomaron inspiración de la historia lo hicieron moderno y propio. Me encantó".

Entre sus favoritos: el homenaje de Colman Domingo al ícono dandi André Leon Talley. Fue uno de los muchos que honraron a la imponente figura de la moda, un raro editor de moda negro en una industria mayoritariamente blanca. Y entre otros homenajes a Talley, quien falleció en 2022, estaba Anne Hathaway con un vestido de Carolina Herrera que eligió específicamente para él.

Hathaway dijo en la transmisión en vivo de Vogue el lunes por la noche: "Queríamos que André Leon Talley mirara desde el cielo y gritara 'GLAMOUR'".

Glamour inventivo en la gran noche

Fue una noche glamorosa, e inventiva, en medio de un amplio asedio de la Casa Blanca a los programas y protecciones que sirven a inmigrantes, personas LGBTQ+ y muchos otros. ¿Qué tiene que ver eso con la moda y el tema de este año? Todo, en términos de poder negro, propiedad, herencia y, lo más importante, libertad.

¿Cuál era exactamente el código de vestimenta sugerido? Era “Hecho a tu medida”, inspirado en el dandismo negro a través del tiempo, el tema de la exposición de primavera del Museo Metropolitano de Arte en su Instituto del Vestido.

En la alfombra azul, un poco empapada por la lluvia torrencial, los invitados jugaron con los fundamentos de la moda para hacer que sus looks fueran propios con la ayuda de diseñadores y estilistas. Y muchos honraron sus orígenes con toques especiales como las conchas de cauri en los puños de la chaqueta Wales Bonner de Lewis Hamilton.

Las conchas rinden homenaje a la cultura diaspórica negra, a la espiritualidad, a la memoria, dijo Rikki Byrd, profesora asistente de estudios de cultura visual en la Universidad de Texas en Austin y fundadora del Archivo de Moda Negra.

Tessa Thompson honró a Talley con un abanico adornado con su imagen.

Byrd comentó: "Es representativo de un abanico de iglesia y André Leon Talley a menudo hablaba de que su primera introducción a la moda fue a través de su iglesia".

Teyana Taylor fue destacada para Shantrelle P. Lewis, autora de “Dandy Lion: The Black Dandy and Street Style” (León Dandi: El dandy negro y el estilo callejero). Con su bastón, en su capa de terciopelo rojo, "entendió la tarea", dijo Lewis. La capa de Taylor estaba adornada con su apodo en honor a su tierra natal: "Harlem Rose". Y ella, al igual que Swizz Beatz, lució un durag (pañuelo para la cabeza).

Algunas decepciones

Lewis, quien ha sido fundamental en la comprensión del dandismo, dijo que la vestimenta en la alfombra fue generalmente decepcionante.

"Faltó color, faltó estampado africano, incluso la ausencia de diseñadores africanos. Dije, '¿Dónde está el dandismo negro?'", comentó. "No se tomaron riesgos sartoriales".

¿Grandes riesgos? Quizás sí. Quizás no. Brandon Tan, director de moda de Cosmopolitan, estaba satisfecho.

"Una silueta clásica puede ser completamente reinventada por algo tan simple como el color y la fabricación del textil, como se vio en Henry Golding", dijo. "Inversamente, una lana gris muy clásica puede ser totalmente remixeda por el corte y la silueta como el look de kilt de Walton Goggins por Thom Browne".

¿Quiénes no entendieron el tema en absoluto?

Algunos simplemente aparecieron con esmoquin negro comparativamente rutinario (hola James Corden) y giros cuestionables en el tema (lo siento, Halle Berry, pero eso fue mucha piel en el área de la entrepierna).

Las colas de diferentes longitudes fueron una gran tendencia en medio del mar de sombreros y tocados anticipados antes de la gala que reunió a celebridades de los mundos del deporte, entretenimiento, música, arte, literatura, política y más para recaudar dinero para el Instituto del Vestido.

Los looks en blanco y negro dominaron la noche, con suficientes toques de color para mantenerlo interesante.

Colman Domingo y sus múltiples admiradores

Kevin Huynh, director de moda de InStyle, también elogió a Domingo, quien primero usó una enorme capa azul con lentejuelas y pedrería en los hombros al estilo Talley, luego se deshizo de la capa para revelar una chaqueta con perlas que usó con accesorios estampados con lunares.

Huynh dijo: "Como el indiscutible rey de la alfombra roja, su look regio fue más que apropiado para el tema de la noche. Encarnó completamente el espíritu del dandismo no en uno, sino en dos looks llamativos de Valentino, y lo logró en términos de ser audaz, sin miramientos y fantásticamente imaginativo".

Esa "valentía e individualidad", dijo, es de lo que se trató la noche.

"Después de una maratón de temporada de premios, su revelación en la alfombra roja del Met Gala valió la pena la espera. Desde el momento en que salió del Carlyle envuelto en una capa de Valentino de tonos brillantes, estaba claro que venía algo más", dijo Claire Stern Milch, directora digital de Elle.

"Y cuando finalmente llegó a los escalones, su traje zoot de tres piezas a medida, también diseñado por Alessandro Michele, fue un guiño lúdico y sofisticado al tema", agregó.

Milch calificó la flor con lunares sobredimensionada de Domingo en una solapa como indudablemente el punto culminante. El look, dijo, fue el "matrimonio perfecto de sastrería clásica y estilo vanguardista".

Nikki Ogunnaike, editora en jefe de Marie Claire, señaló que los trajes de todo tipo no fueron una gran sorpresa, considerando la guía de estilo de Anna Wintour de Vogue, quien organiza la gala cada año.

"Mis favoritos incluyeron a Ayo Edebiri en Ferragamo, Tracee Ellis Ross en Marc Jacobs, Zendaya y Lisa en Louis Vuitton, Colman Domingo en Valentino y Mindy Kaling en Harbison, todos los cuales interpretaron el dandismo y los trajes de manera única", dijo.

Deportistas presentes en el Met Gala 2025

Mientras tanto, los deportistas también tomaron el protagonismo. La sastrería para ellos es un arte especial que Tom Marchitelli, diseñador de ropa masculina a medida y estilista, toma en consideración con todos los trajes que crea para jugadores de la NFL, NBA y Las Grandes Ligas.

"Estos chicos tienen estas constituciones de superhéroes, como me gusta decir, y no pueden entrar a cualquier tienda en la Quinta Avenida, en Rodeo, en cualquier lugar y simplemente elegir un traje de la percha que les quede", comentó.

Marchitelli dijo que apreciaba los looks limpios y ajustados en los jugadores de los Eagles de Filadelfia Jalen Hurts y Saquon Barkley.

"Que haya tantos atletas destacados, creo que dice mucho sobre la importancia del deporte en la cultura, la cultura pop en Estados Unidos, cuán influyentes son los atletas", dijo.

Diseñadores negros

La vibra de la noche estaba inspirada por la exposición "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro). Es la primera muestra del Instituto del Vestido que se centra exclusivamente en diseñadores negros, y la primera en más de 20 años dedicada a la moda masculina.

Grandes diseñadores negros y marcas más pequeñas de creativos de color estuvieron representados en la alfombra. Incluyeron a Sergio Hudson, LaQuan Smith y Ozwald Boateng, un antiguo prodigio de Savile Row.

Otras omisiones

Entonces, ¿quiénes son algunos otros que no lo lograron, o ni siquiera intentaron darle un giro al tema?

Lisa de Blackpink estaba en el límite con su look de Vuitton, un patrocinador de la gala. Iba sin pantalones con unas bragas negras con caras estampadas para combinar con su chaqueta a juego y medias con el logotipo de LV.

Algunos en las redes sociales pensaron que las caras eran de Rosa Parks. No lo eran, dijo un representante a The Cut, explicando que eran "retratos de figuras que han sido parte de la vida de la artista".

Quizá los retratos en ropa la interior podrían no ser una buena idea en general.

En cuanto a Corden, The Cut publicó un video de él en su look de simple mortal y los espectadores lanzaron algunas críticas, incluyendo a uno que lo llamó "James Boredon" dando "un espectáculo totalmente aburrido como de costumbre".

¡Ay, James!

