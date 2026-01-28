"¿Somos animales en el zoo?": Swiatek pide privacidad para jugadores en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia, 28 ene (Reuters) - Iga Swiatek y Novak Djokovic se unieron al creciente coro de jugadores que exigen más privacidad fuera de las pistas en el Abierto de Australia después de que las cámaras captaron a Coco Gauff en un arranque de furia posterior al partido que, según la estadounidense, debería haber sido un momento personal

Tras la derrota de Gauff ante Elina Svitolina en un choque de cuartos de final que duró 59 minutos, la estadounidense, frustrada, se escondió detrás de un muro, en las profundidades del estadio, para golpear repetidamente su raqueta contra el suelo. Sin que la tercera cabeza de serie lo supiera, las cámaras grabaron cada uno de sus movimientos y el video fue difundido a telespectadores de todo el mundo, por lo que Gauff manifestó su descontento por el hecho de que no hubiera privacidad en ningún sitio, salvo en los vestuarios

"La pregunta es: ¿somos tenistas o somos animales en el zoo, donde se les observa hasta cuando hacen caca?", preguntó Swiatek a la prensa tras perder el miércoles por 7-5 y 6-1 ante Elena Rybakina en cuartos de final. "Vale, estaba exagerando, obviamente, pero estaría bien tener algo de privacidad. También estaría bien tener tu propio proceso y no ser siempre observada", señaló

Cuando se le preguntó si había hablado con los organizadores del torneo sobre el asunto, Swiatek se encogió de hombros y dijo: "¿Qué sentido tiene?"

Tennis Australia dijo que las cámaras en las zonas de calentamiento y enfriamiento se instalaron para ofrecer a los aficionados una "conexión más profunda" con los jugadores, pero que colaborarán con ellos para encontrar soluciones. "Lograr el equilibrio adecuado entre mostrar las personalidades y habilidades de los jugadores, al mismo tiempo que se garantiza su comodidad y privacidad es una prioridad para el Abierto de Australia", dijo Tennis Australia a Reuters. "Nuestro objetivo es crear siempre un ambiente que apoye a los jugadores a rendir al máximo, al mismo tiempo que ayuda a los aficionados a apreciar su habilidad, profesionalidad y personalidades", agregó

"MANTUVE LA CABEZA BAJA" La estadounidense Amanda Anisimova también dijo que sabía que los jugadores no tenían mucha privacidad en Melbourne Park, y añadió que "mantuvo la cabeza baja" hasta que llegó a los vestuarios

"Hay buenos momentos, obviamente, que la gente ve y eso es divertido. Luego, cuando pierdes, probablemente haya momentos no tan buenos", comentó. "El video de Coco que se publicó es duro, porque ella no pudo decir nada al respecto"

Djokovic empatizó con Gauff, pero expresó sus dudas sobre un eventual futuro en el que menos cámaras fueran la norma

"Estoy de acuerdo con ella. Es muy triste que no puedas irte a cualquier sitio y esconderte para expresar tu frustración y tu rabia de una forma que no sea captada por una cámara", afirmó. "Pero vivimos en una sociedad y en unos tiempos en los que el contenido lo es todo, así que es un debate más profundo. Supongo que me resulta muy difícil ver que la tendencia cambie en la dirección contraria, es decir, que eliminemos las cámaras", dijo. "Me sorprende que no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese es probablemente el siguiente paso. Estoy en contra"

INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD

Jessica Pegula dijo que la cobertura de las cámaras fuera de la cancha es algo que el torneo debe reducir, y añadió que este año parece ser peor, ya que tienen la sensación de que las están filmando constantemente

"Yo estaba en plan: '¿Pueden dejar que las chicas tengan un momento para ellas solas?", indicó. "Coco no se equivocó cuando dijo que el único lugar (seguro) es el vestuario, lo cual es una locura. Uno simplemente sigue con su día a día"

"Vi en Internet que la gente hacía Zoom en los teléfonos de los jugadores y cosas así. Es innecesario, creo que es una invasión de la privacidad", añadió. "Estamos en la cancha por televisión. Si entras, sales en la tele. Literalmente, el único momento en que no te graban es cuando vas a ducharte y al baño"

MARCADO CONTRASTE Swiatek, que también se hizo viral en un clip cuando no la dejaron entrar en el recinto tras olvidar su acreditación, señaló que otros Grand Slams como el Abierto de Francia y Wimbledon ofrecen zonas santuario vedadas a cámaras y aficionados

"Hay algunos espacios a los que al menos puedes ir cuando lo necesitas. Pero hay algunos torneos en los que es imposible y estás constantemente observado, si no por los aficionados (...) sí por las cámaras", señaló

"No es sencillo. No creo que deba ser así porque somos tenistas. Estamos hechos para que nos miren en la pista y en la prensa", afirmó. "No es nuestro trabajo (ser) un meme cuando olvidas tu acreditación. Es divertido, seguro. La gente tiene de qué hablar, pero para nosotros no creo que sea necesario"

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru y Shrivathsa Sridhar en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)