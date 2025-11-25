"Son falsos": Petro niega vínculos de la inteligencia colombiana con una guerrilla

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, negó este lunes la supuesta infiltración de una guerrilla en organismos de inteligencia y altos mandos del Ejército para evadir controles militares y comprar armas, como lo denunció una investigación periodística.

El reporte de la cadena Caracol el domingo encendió las redes sociales con la publicación de chats y documentos que salpican a un comandante militar y a un alto funcionario de inteligencia por presuntamente compartir información sensible con los disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Según Caracol, el general Juan Manuel Huertas, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, y rebeldes al mando de alias Calarcá planearon la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal que le permitiera a los rebeldes transportarse en vehículos blindados, portar armas con permisos oficiales y evadir controles de las autoridades.

Esas "versiones de supuestos informes de inteligencia (...) son falsos", dijo el mandatario en X.

"Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos", agregó.

Los disidentes al mando de Calarcá sostienen conversaciones de paz con Petro, sin avances concretos.

En julio de 2024, las autoridades detuvieron a Calarcá junto a otros combatientes y más tarde los liberaron por su papel de mediadores en las negociaciones. El líder rebelde tiene la orden de detención suspendida.

En esta operación se incautaron "aparatos electrónicos, celulares y computadores" que, según la investigación de Caracol, almacenan conversaciones prueba de los nexos con los altos funcionarios.

Una fuente de la Fiscalía dijo a la AFP que están investigando el caso desde el día de la incautación de los aparatos.

El escándalo ocurre en medio de la presión de Estados Unidos contra el gobierno de Petro, a quien retiró la visa e impuso sanciones financieras por considerar que no hace suficiente para frenar el narcotráfico en el país que más produce cocaína del mundo.

A nueve meses de su salida del poder, Petro aumentó los bombardeos contra los grupos ilegales tras repetidas críticas a su política de paz y acusaciones de laxitud con los criminales.

La disidencia de Calarcá se financia principalmente con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Colombia tiene unos 22.000 guerrilleros y narcotraficantes en armas, según cálculos de inteligencia militar.

als/lv/nn