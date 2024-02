LONDRES (AP) — El capitán surcoreano Son Heung-min, ha prometido ser un mentor de Lee Kang-in, su compañero de selección, después de que ambos se involucraron en una disputa durante la reciente Copa Asiática.

De acuerdo con algunos reportes, Son y Lee se enfrascaron en una confrontación durante una cena, antes del encuentro que la selección de Corea del Sur perdió ante Jordania en las semifinales, hace un par de semanas. El altercado dejó a Son con una lesión en un dedo, en el que todavía lleva un vendaje.

Mediante una larga publicación en Instagram, el delantero del Tottenham se disculpó por su participación en el conflicto y pidió a sus compañeros de equipo que disculparan a Lee.

“Yo mismo he cometido muchos errores y a veces mostré una actitud inmadura cuando era más joven”, escribió Son el miércoles. "Pero he aprendido de esos errores y tuve la fortuna de contar con compañeros más sabios y experimentados que me dieron su consejo firme y sus enseñanzas estrictas para llegar eventualmente a donde estoy hoy.

“Como un futbolista más experimentado y un líder de la selección nacional surcoreana, cuidaré de Kang-in, para que no se repita este error, sino que crezca hasta convertirse en un mejor jugador y persona”.

Son compartió una foto de sí mismo junto a Lee.