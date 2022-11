Son no está seguro de poder jugar en todos los partidos de corea del sur en el mundial

16 nov (Reuters) - El capitán de Corea del Sur, Son Heung-min, dijo el miércoles que no está seguro de poder jugar todos los partidos del Mundial, tras haberse sometido este mes a una operación para estabilizar una fractura alrededor del ojo izquierdo.

Son fue incluido en la lista de convocados de Corea del Sur para el torneo a pesar de sufrir una fractura en la cuenca de un ojo jugando con el Tottenham Hotspur en la Liga de Campeones a principios de este mes.

El centrocampista de 30 años, que llevará una máscara protectora durante los partidos de Corea del Sur en Qatar, realizó su primer entrenamiento con el equipo en Doha el miércoles.

"No soy médico. Es difícil para mí decir cuándo puedo jugar", dijo a periodistas Son, cuyo equipo comienza su campaña en el Grupo H contra Uruguay el 24 de noviembre. "Haré lo mejor que pueda en estas circunstancias. Pero es difícil para mí decir ahora mismo que voy a jugar todos los partidos".

Son dijo que se estaba acostumbrando a jugar con la máscara puesta y que la hinchazón de su cara se había reducido.

"Estas máscaras de carbono son realmente ligeras y es probable que no se rompan", dijo Son. "Y si una máscara se rompe, significa que me ha pasado algo en la cara. Así que espero no llegar a eso".

Corea del Sur, que participará por décima vez consecutiva en un Mundial, también enfrentará a Ghana y Portugal en su grupo. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)

Reuters