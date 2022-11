Son puede jugar con corea del sur contra uruguay con una máscara: dt bento

Por Rohith Nair

DOHA, 23 nov (Reuters) - El delantero surcoreano Son Heung-min podrá jugar con una máscara en su primer partido del Grupo H del Mundial contra Uruguay el jueves, dijo el seleccionador Paulo Bento.

El jugador se recupera de una intervención quirúrgica para estabilizar una fractura alrededor de su ojo izquierdo.

Son se lesionó en el partido de la Liga de Campeones del Tottenham Hotspur contra el Olympique de Marsella a principios de este mes, y había dudas de que el jugador de 30 años estuviera en condiciones de llegar a tiempo para la fase de grupos del Mundial.

"Sonny podrá jugar", aseguró Bento a periodistas el miércoles. "Creo que el hecho de que vaya a llevar una máscara no es un inconveniente para él".

"Nuestro deseo es que se sienta lo más cómodo posible y que utilice la mejor estrategia para que pueda sentirse a gusto durante el partido. Él sabe y nosotros sabemos que después de su lesión no podemos correr riesgos", aseguró.

Bento confirmó que el delantero del Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-chan no se ha recuperado a tiempo para el partido, mientras que el equipo tomará una decisión a último minuto sobre el defensa Kim Jin-su.

Corea del Sur no ha podido repetir su mágica trayectoria hasta las semifinales del Mundial de 2002 en los últimos torneos, y Bento dijo que no cargaría al equipo con el objetivo de clasificarse para las fases eliminatorias, sino que se tomaría las cosas "partido a partido".

El mediocampista Jung Woo-young, uno de los jugadores más experimentados de la selección surcoreana en el Mundial, afirmó que las jugadas a balón parado serán una de sus "mayores armas" y desechó la preocupación de que los jugadores más altos de Uruguay tengan ventaja.

"Las jugadas de balón parado son muy importantes para determinar el resultado del partido, así que será una gran ventaja para nosotros", dijo el jugador de 32 años, que milita en el Al-Sadd de la Qatar Stars League.

"Tenemos un excelente ejecutor en nuestro equipo y tenemos jugadores que están físicamente preparados (...) también tenemos jugadores altos, así que no nos preocupa la altura. No es un factor determinante en el fútbol, así que esto no nos preocupa". (Reporte de Rohith Nair en Doha; Editado en español por Daniela Desantis)

Reuters