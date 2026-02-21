"Son unos Juegos inolvidables", celebra el presidente olímpico español

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, habló este sábado para hacer un balance muy positivo de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina para su país, después de que el esquí de montaña diera, con un bronce en el relevo mixto, una tercera medalla a su delegación.

Oriol Cardona y Ana Alonso fueron los deportistas que obtuvieron ese tercer puesto y los dos habían subido ya al podio olímpico el jueves en el esprint, en el caso del catalán con un oro y en el de la esquiadora andaluza con un bronce.

"La de hoy ha sido una medalla espectacular, una tercera medalla que hace que sea ya la mejor actuación de la historia. Lo más importante es cómo se ha conseguido", dijo Blanco a los periodistas españoles en la zona mixta de la pista Stelvio de Bormio.

Hasta estos Juegos, España solo había sumado cinco medallas olímpicos de invierno en su historia y únicamente una de oro, la del esquiador alpino Paquito Fernández Ochoa en el eslalon de Sapporo 1972, por lo que la progresión numérica ha sido muy significativa.

"Es un gran honor estar aquí y compartir con ellos, con los deportistas, con el cuerpo técnico. La nieve se acelera para nosotros, el hielo se acelera. Estos Juegos serán inolvidables y para superarlos habrá que trabajar mucho", aseguró.

Blanco también cree que las perspectivas de futuro son muy esperanzadoras.

"Tenemos presente y futuro. Aquí ha venido gente ya consolidada y también gente joven, que tiene muchas posibilidades. Ahora habrá que hacer una planificación y pensar en los siguientes ciclos. No solo en el primero, sino pensar a ocho o doce años", apuntó.

En 2022, el COE renunció a presentar una candidatura para los Juegos de 2030 -finalmente atribuidos a los Alpes franceses- debido a los desacuerdos entre las regiones de Cataluña y Aragón, que no llegaron a un entendimiento para consumar un proyecto conjunto Barcelona-Pirineos.

"El tema de la candidatura hubiera sido importante. No es solo cuando se hacen los Juegos, es el antes y el después, es crear infraestructuras, es crear centros de alto rendimiento, hacer una apuesta muy fuerte por los deportes de invierno", señaló.

"Quisiera recordar el ejemplo de Barcelona 92. No fue solo Barcelona, fue lo que ocurrió del 86 al 92, las inversiones que se hicieron entonces y el legado que dejó el 92, que dura hasta el día de hoy. Tenemos que hacer un planteamiento, no somos un país con muchísimos deportistas (de invierno), pero tenemos buenos deportistas y con condiciones excepcionales", señaló.

"Esta ha sido una buena experiencia y nos indica que podemos soñar con tener buenos resultados. Hay que hacer un planteamiento serio y doy la seguridad que se hará", concluyó.