Sonda Juno de la NASA descubre que Júpiter es un poco más pequeño de lo que se pensaba

Juno obtiene las mejores mediciones hasta la fecha del tamaño y la forma de Júpiter

El diámetro ecuatorial de Júpiter es de 88 841 millas (142 976 km)

La medida anterior para esta métrica tenía un error de 5 millas (8 ⁠km)

Por Will Dunham

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - Júpiter es, sin ⁠duda, el planeta más grande de nuestro sistema solar, pero resulta que no es tan grande —por una diferencia muy pequeña— como los científicos pensaban anteriormente.

Utilizando nuevos datos obtenidos por la nave espacial robótica Juno de la NASA, los científicos han obtenido las mediciones más precisas hasta ⁠la fecha ‌del tamaño y la ​forma de Júpiter. Se trata de información importante para comprender mejor este gigante gaseoso, incluido el estudio de su compleja estructura interior.

Las observaciones de Juno ​mostraron que Júpiter tiene un diámetro ecuatorial de 142.976 kilómetros, lo que es aproximadamente 8 km menos de lo que indicaban las mediciones anteriores. Las ‌observaciones también revelaron que el diámetro de Júpiter desde el polo norte hasta el polo ‌sur es de 133.684 kilómetros, unos 24 km menos de lo ​que se había estimado anteriormente.

El planeta, al igual que el nuestro, no es una esfera perfecta, sino que está un poco aplanado y, según los nuevos datos, un poco más de lo que se sabía anteriormente. Júpiter es aproximadamente un 7% más grande en el ecuador que en los polos. A modo de comparación, el ecuador de la Tierra es solo un 0,33% más grande que su diámetro en los polos.

Las mediciones anteriores de Júpiter se basaban en datos recopilados por las naves espaciales robóticas Voyager y Pioneer de la NASA a finales de la década de 1970. Juno, lanzada en 2011, lleva orbitando Júpiter desde 2016, transmitiendo datos sin procesar a la Tierra.

La NASA amplió la misión Juno en 2021, lo que ⁠dio a los científicos la oportunidad de llevar a cabo el tipo de observaciones necesarias para afinar las mediciones de su tamaño y forma, incluyendo viajar detrás de Júpiter desde el punto de vista de ​la Tierra.

"Cuando Juno pasó por detrás de Júpiter desde la perspectiva de la Tierra, su señal de radio atravesó la atmósfera del planeta antes de llegar a la Tierra", explicó el científico planetario Eli Galanti, del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, autor principal del estudio publicado esta semana en la revista Nature Astronomy.

"Medir cómo cambiaba la señal debido a la composición atmosférica, la densidad y la temperatura de Júpiter nos permitió sondear la atmósfera y determinar el tamaño y la forma del planeta con gran precisión. Curiosamente, esta configuración geométrica no se produjo durante la misión principal de Juno, por lo que estos experimentos no estaban previstos inicialmente", explicó Galanti.

La Tierra, que ⁠es el tercer planeta desde el Sol entre los ocho del sistema solar, es un mundo rocoso relativamente pequeño.

Júpiter, el quinto desde el Sol, es tan ​inmenso que todos los demás planetas cabrían dentro de él, incluyendo más de 1.300 Tierras. Júpiter está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, con trazas de otros gases. Los fuertes vientos que se observan en forma de rayas y algunas tormentas dominan el colorido aspecto exterior de Júpiter.

Juno ha estado recopilando datos sobre la atmósfera de Júpiter, su estructura interior, su campo magnético interno y su magnetosfera, ‍la región alrededor del planeta creada por su magnetismo interno.

Las nuevas mediciones precisas de Júpiter son útiles para los científicos porque su radio, una medida que es la mitad de su diámetro, es una referencia fundamental utilizada en los modelos del interior del planeta y su estructura atmosférica.

"Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y contiene la mayor parte de su masa planetaria, por lo que comprender su composición y estructura interna es fundamental para entender cómo se formó y evolucionó el sistema solar. Es probable que Júpiter se formara temprano ​e influyera fuertemente en la distribución de la materia, el crecimiento de otros planetas y el transporte de sustancias volátiles al sistema solar interior, incluida la Tierra", dijo Galanti.

Los compuestos volátiles son sustancias como el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco que se evaporan fácilmente. Su transporte al sistema solar interior, donde se encuentran los cuatro planetas rocosos, fue esencial porque, según Galanti, "proporcionaron a la ‍Tierra agua e ingredientes clave para su atmósfera y para la vida".

(Reporte de Will Dunham, edición de Rosalba O'Brien. Editado en español por Natalia Ramos)