Sondeo: 4 de cada 10 adultos en EEUU aprueban el desempeño de Trump como presidente

WASHINGTON (AP) — El segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado ajetreado, aunque no lo reflejen sus cifras de aprobación.

Una encuesta de AP-NORC de enero encontró que aproximadamente 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban el desempeño de Trump como presidente. Eso no ha cambiado prácticamente desde marzo de 2025, poco después de que asumió el cargo por segunda vez.

La nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra sutiles signos de vulnerabilidad para el presidente republicano. Trump no ha convencido a los estadounidenses de que la economía está en buen estado, y muchos cuestionan si tiene las prioridades correctas mientras se enfoca cada vez más en la intervención extranjera. Su índice de aprobación en inmigración, uno de sus temas emblemáticos, también ha disminuido desde que asumió el cargo.

Así es como las opiniones de los estadounidenses sobre Trump han cambiado —o no— en el último año, según la encuesta de AP-NORC.

4 de cada 10 aprueban el desempeño de Trump

Llámalo un regalo o una maldición: a pesar de toda su imprevisibilidad, los números de aprobación de Trump simplemente no cambian mucho.

Este fue en gran medida el caso durante su primer mandato en el cargo también. Al principio de su primer mandato, el 42% de los estadounidenses aprobaban cómo manejaba la presidencia. Hubo algunos altibajos en los años siguientes, pero dejó el cargo con casi la misma aprobación.

Ese nivel de consistencia en los números de aprobación presidencial podría ser la nueva normalidad para la política de Estados Unidos, o podría ser único para Trump. Las encuestas de Gallup desde la década de 1950 muestran que la aprobación presidencial ha sido menos variable con el tiempo. Pero el presidente Joe Biden tuvo una experiencia ligeramente diferente. El demócrata entró a la Casa Blanca con números de aprobación más altos de los que Trump ha recibido jamás, pero esos cayeron rápidamente durante sus dos primeros años en el cargo, y luego se mantuvieron bajos por el resto de su mandato.

La mayoría de los estadounidenses han mantenido una visión crítica de Trump durante su tiempo en el cargo, y tienen el doble de probabilidades de decir que Trump está enfocado en las prioridades equivocadas. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos dice que Trump se está enfocando en las prioridades equivocadas en lo que va de su segundo mandato, y aproximadamente 2 de cada 10 dicen que se está enfocando en las prioridades correctas. Otros 2 de cada 10 dicen que hay una mezcla equilibrada, y el 14% no tiene una opinión.

Desafíos en la economía

La economía ha perseguido a Trump en su primer año de regreso a la Casa Blanca, a pesar de su insistencia en que “el ‘boom’ económico de Trump ha comenzado oficialmente”.

Solo el 37% de los adultos en Estados Unidos aprueban cómo Trump está manejando la economía, comparado con 31% en diciembre, que marcó un punto bajo para Trump, aunque comenzó con una baja aprobación en este tema, lo que no le da mucho margen de error.

La economía es un nuevo problema para Trump. En su primer mandato, su índice de aprobación en este tema fluctuó, pero en general fue más alto. Casi la mitad de los estadounidenses aprobaron el enfoque económico de Trump durante gran parte de su primera estancia en la Casa Blanca, y ha batallado para aceptar esto como un punto débil. A los estadounidenses les importa mucho más su gasto ahora de lo que les importaba en el primer mandato de Trump, y, al igual que Biden, el republicano afirma persistentemente que la economía de Estados Unidos no es un problema mientras que la gran mayoría la describe como “pobre”.

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos dicen que Trump ha hecho más para perjudicar el costo de vida en su segundo mandato, mientras que solo 2 de cada 10 dicen que ha hecho más para ayudar, y una cuarta parte dice que no ha tenido un impacto.

Bajan las opiniones sobre la inmigración

Cuando Trump asumió el cargo, la inmigración estaba entre sus temas más fuertes. Desde entonces ha disminuido, un signo preocupante para Trump, quien hizo campaña tanto por la prosperidad económica como por la represión migratoria.

Solo el 38% de los adultos aprueba cómo Trump está manejando la inmigración, comparado con 49% en marzo. La encuesta se realizó del 8 al 11 de enero, poco después de la muerte de Renee Good, muerta a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Pero hay señales de que los estadounidenses todavía le dan a Trump cierto margen en temas de inmigración. Casi la mitad opina que Trump ha “ido demasiado lejos” cuando se trata de deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en el país, lo cual no ha cambiado desde abril, a pesar de las redadas migratorias que se han extendido por todo Estados Unidos en la segunda mitad del año.

Casi la mitad de los estadounidenses, el 45%, dicen que Trump ha ayudado a la inmigración y la seguridad fronteriza “mucho” o “un poco” en su segundo mandato. Esta es un área donde los demócratas están más dispuestos a darle a Trump algo de crédito. Aproximadamente 2 de cada 10 demócratas dicen que Trump ha ayudado en este tema, más que la proporción de demócratas que dicen que ha ayudado en costos o creación de empleo.

Desaprueban enfoque en política exterior

Trump ha centrado más su atención en la política exterior en su segundo mandato, y las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueban su enfoque.

Pero al igual que la aprobación general de Trump, las opiniones sobre su manejo de la política exterior han cambiado poco en su segundo mandato, a pesar de acciones de gran alcance, incluida su presión para controlar Groenlandia y la reciente captura militar del ahora expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban cómo Trump está manejando el tema de política exterior, y la mayoría, el 56%, dice que ha “ido demasiado lejos” al usar el ejército de Estados Unidos para intervenir en otros países.

El enfoque continuo de Trump en los temas globales podría ser una responsabilidad dado su marcado contraste con la plataforma “Primero Estados Unidos” con la que se postuló y la creciente preocupación de los estadounidenses por los costos en casa. Pero también podría ser difícil cambiar las opiniones sobre el tema, incluso si Trump toma medidas más dramáticas en los próximos meses.

La encuesta de AP-NORC a 1203 adultos se realizó del 8 al 11 de enero utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC representativa de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.