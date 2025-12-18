SONDEO-Actividad económica de Argentina habría avanzado 3,3% interanual en octubre

Por Hernán Nessi

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina habría registrado un avance del 3,3% interanual en el décimo mes del 2025, debido a la mejora de los sectores primario y financiero, según la mediana de un sondeo de Reuters.

Las estimaciones entre 11 analistas locales también arrojaron un alza promedio del 3,2% para el EMAE de octubre.

La mejora interanual del EMAE se explicaría por "el impulso de la intermediación financiera, el sector agropecuario y minas y canteras" expresó la consultora Orlando Ferreres & Asociados (OJF).

Tras la victoria del oficialismo en la elección de medio término de octubre pasado, el Gobierno del presidente liberal Javier Milei busca avanzar en reformas para impulsar la economía del país sudamericano.

"El contexto se ha despejado un poco, y permite ser más optimistas hacia adelante. El Gobierno nacional parece estar aprovechando bien el respaldo electoral, y está negociando desde una posición ventajosa para concretar las reformas que necesita para la segunda mitad del mandato", añadió OJF.

El EMAE es considerado un indicador relevante para economistas y empresarios ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).

Las proyecciones de los analistas encuestados oscilaron entre un avance mínimo de 0,7% y uno máximo de 4,6% para el EMAE del décimo mes del año.

Ferreres también dijo que "el posible acuerdo comercial con Estados Unidos abre una oportunidad en cuanto al acceso preferencial a uno de los mercados globales más grandes, a oportunidades de inversión y a mayor entrada de divisas, aunque también tiene sus riesgos, al ser nuestra economía tan cerrada".

Analistas consultados coinciden en que los sectores ligados a la industria, al consumo y a la construcción se mantienen en niveles bajos.

"Se consolida el crecimiento a dos velocidades: la minería, el agro y el sector financiero, están creciendo con fuerza, mientras que los sectores industriales y los más ligados al consumo siguen deteriorados", dijo a Reuters Pablo Besmedrisnik, economista y director de VDC consultora.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial del EMAE de octubre el lunes por la tarde (1900 GMT). (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)